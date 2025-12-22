Descubrí la edad actual de Christian Petersen, el parrillero estrella de la televisión argentina.

En el mundo de la gastronomía argentina, pocos nombres resonaron tanto como el de Christian Petersen. Con su estilo descontracturado, su maestría frente al fuego y su rol como jurado en diversos certámenes de cocina, se ganó un lugar privilegiado en el corazón de los espectadores. Sin embargo, una de las preguntas que más se repitieron sus seguidores en redes sociales tras conocerse la falla multiorgánica que sufrió fue: ¿cuántos años tiene Christian Petersen?

La edad del maestro parrillero

Christian Petersen nació el 10 de agosto de 1969 en San Isidro, Buenos Aires. Actualmente, el reconocido chef tiene 56 años. A pesar de que llevó décadas en la industria, su vitalidad y vigencia en la pantalla chica lo mantuvieron como una de las figuras más influyentes del rubro.

Una vida dedicada a los fuegos

La pasión de Christian por la cocina no fue casualidad. Junto a sus hermanos, Roberto y Lucas, heredó el amor por la gastronomía de su madre, quien manejó el comedor del prestigioso colegio Marín. Desde muy joven, Christian entendió que su destino estuvo entre ollas y, sobre todo, brasas.

A lo largo de su carrera, logró hitos impresionantes:

Ganó premios: Se consagró en múltiples ocasiones en concursos de alta cocina.

Fue empresario gastronómico: Lideró junto a su familia una de las empresas de catering más importantes del país, encargada de eventos multitudinarios y exclusivos.

Brilló en la TV: Desde sus inicios en El Gourmet hasta su paso por El Gran Premio de la Cocina (eltrece), su carisma lo convirtió en un personaje mediático por derecho propio.

Descubrí la edad actual de Christian Petersen, el parrillero estrella de la televisión argentina.

Presente y proyectos

Hasta hoy, a sus 56 años, Petersen no se detuvo. Además de sus emprendimientos como Hermanos, su restaurante de carnes, y su línea de productos premium, el chef disfrutó de una etapa de madurez personal y profesional. Antes de su problema de salud, se lo vio muy activo en redes sociales, donde compartió secretos para lograr el asado perfecto y postales de su vida en el campo, una de sus grandes pasiones.

En resumen, Christian Petersen no solo representa una cifra en el calendario, sino una trayectoria de coherencia y trabajo duro que lo posicionó como el referente indiscutido de la cocina de producto en Argentina.