Yanina Latorre contó el verdadero motivo de por qué se separaron la China Suárez y Vicuña: "Se peleaban por todo"

La angelita explicó los verdaderos motivos de la separación de Vicuña y la China, entre los que destacó la diferencia de edad y los estilos de cada uno.

Si bien es cierto que había rumores sobre una crisis en puerta, la noticia de que Eugenia China Suárez y Benjamín Vicuña se separaron sorprendió a gran parte del mundo del espectáculo. Entre quienes no se asombraron por la novedad estuvo Yanina Latorre, que reveló el verdadero motivo por el que la pareja decidió poner punto final a su relación tras cinco años juntos y dos hijos en común. "Discutían todo el tiempo, se peleaban por todo", contó la angelita a la vez que describió la forma de ser de cada uno, muy diferente al otro.

En la mañana de este viernes 20 de agosto, Benjamín Vicuña confirmó a través de sus historias de Instagram que se separaba de la China Suárez tras más de cinco años en pareja y dos hijos en común, Magnolia y Amancio. "Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos", explicó el actor chileno en su breve comunicado virtual. Obviamente, sus palabras generaron muchas repercusiones en redes sociales y en los programas de espectáculos.

En ese sentido y con información en su poder, Yanina Latorre explicó los verdaderos motivos que causaron la ruptura y que Vicuña no contó. "No se terminó el amor. No hay terceras personas en discordias", comenzó aclarando la panelista en Los Ángeles de la Mañana. De la misma manera, Latorre diferenció los estilos de cada uno: mientras Vicuña es celoso y muy estructurado, a Suárez "le chupa un huevo" lo que él haga. A la vez, también remarcó la diferencia de edad como un punto a tener en cuenta (Vicuña tiene 42 años y la China 29).

"Se estaban matando, en sentido figurativo lo digo. Discutían todo el tiempo, se peleaban por todo y no llegaron a un acuerdo", desarrolló Yanina Latorre sobre los últimos tiempos de la pareja. Cabe recordar que la relación de Vicuña y Suárez comenzó con la escandalosa separación del actor chileno de Pampita, con quien tuvieron cuatro hijos (Bautista, Benicio, Beltrán y la fallecida Blanca).

Para cerrar, la angelita contó un poco más sobre los pormenores de la separación: "Él tomó la decisión de separarse. Ahora está todo bien, están en paz, no se odian, pero se estaban matando. La convivencia era el problema… Para él vivir con la China era un quilombo". Por su parte, Pía Shaw también agregó al trabajo como otro desencadenante en la ruptura. "Tienen agendas que no son compatibles con la familia. No están encontrando la manera de verse y de poder estar", reveló la periodista.