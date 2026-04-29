Chau ojeras y rostro inflamado: el truco casero para combatir la cara de alergia en otoño.

Despertarse con la cara hinchada y ojeras es muy común, en especial durante el otoño y la primavera, épocas en las que las alergias suelen aparecer con mayor intensidad.

Los expertos la llaman "cara de alergía". Afortunadamente, hay un truco casero que te ayuda a desinflamar el rostro y disminuir las ojeras en muy pocos minutos. Si sos constante, vas a notar grandes cambios.

Qué es la “cara de alergia estacional”

La “cara de alergia estacional” es causada por la reacción del cuerpo a alérgenos como el polen. Cuando tu sistema inmunológico detecta estos desencadenantes, libera histamina, una sustancia química que provoca inflamación y dilata los vasos sanguíneos.

En consecuencia aparecen las ojeras y la inflamación en el rostro. Puede acumularse líquido en los tejidos delicados alrededor de los ojos, mientras que la inflamación y el aumento del flujo sanguíneo hacen que la zona se vea inflamada y cansada.

Las alergias también pueden afectar los senos paranasales y la piel al mismo tiempo. También son muy comunes los ojos llorosos o con picazón, nariz roja o irritada y un aspecto general hinchado y congestionado.

El truco de la cuchara fría para desinflamar el rostro

Una cuchara fría es una de las formas más fáciles de calmar la hinchazón causada por alergias, según el escultor facial Joseph Carrillo, escultor facial radicado en Nueva York, quien dialogó al respecto con Real Simple.

La temperatura fría ayuda a contraer los vasos sanguíneos y reducir la inflamación, sin agregar más calor a una piel ya irritada. Para hacerlo, empezá deslizando suavemente la cuchara desde la parte interna debajo del ojo hacia afuera, en dirección a las sienes.

De esta manera, mové la cuchara hacia los costados de la nariz, cerca del hueso de la ceja. Terminá guiando todo hacia abajo, hacia el cuello, para favorecer el drenaje linfático y reducir la hinchazón restante.

Además de estos trucos, es importante entender que los días en los que nos exponemos a mayor concentración de polen, cambios bruscos de clima o pasar mucho tiempo al aire libre, es más probable que los síntomas aumenten.

Pequeñas medidas como lavarse la cara al llegar a casa, evitar frotarse los ojos y mantener la piel hidratada pueden ayudar a reducir la irritación y prevenir que la hinchazón empeore.

También puede ser útil acompañar estos cuidados con hábitos que mejoren el bienestar general, como descansar bien y mantenerse hidratado. Se aconseja consultar con un profesional si los síntomas persisten.