Charlotte Caniggia reveló que Pampita la traicionó en su programa.

Charlotte Caniggia no tiene problema en sincerarse al aire en cualquier canal de televisión. Anoche, fue la invitada de Los Mammones y la mediática confesó que tiene una tensa relación con Carolina Pampita Ardohain.

Jay Mammon le consultó cómo la había pasado cuando fue a Pampita Online, el programa que conduce la modelo argentina en Net TV. Sin filtro, Charlotte respondió: "Para el c*lo".

La hija del Pájaro Caniggia reveló el motivo del problema. El día que fue invitada al programa de Pampita también estaba presente "la innombrable", así se refiere Charlotte a Yanina Latorre. Ella le pidió expresamente a Pampita que no quería cruzarla ni hablar con Latorre y la modelo le dio el sí, pero no cumplió con su palabra.

“Ella me empezó a bardear, y en el corte le dije a Pampita que no me la cruce, que no quería preguntarle nada a ella. ¿Y qué hizo Pampita? Me la cruzó, por rating o no sé, admitió Charlotte, indignada con lo ocurrido y afirmó: "Me sentí re mal, como traicionada".

Por este motivo, Caniggia nunca más volvió a ir al programa de Pampita. Al consultarle si pudo hablar las cosas con la modelo, Charlotte fue tajante y dijo: "No, no me interesa".

El cruce de Charlotte con Yanina Latorre

Cuando Charlotte Caniggia fue de invitada a Pampita Online, en donde iba a comenzar a ser panelista, vivió un fuerte cruce con Yanina Latorre. A pesar del explícito pedido de Charlotte, hicieron que ella y Latorre se cruzaran al aire, sabiendo que no tienen una buena relación.

Pampita le pidió un consejo a Yanina para Charlotte, que iba a empezar a ejercer el rol que ella ejerce hace años. "Ningún consejo. No me gusta Charlotte panelista. No tiene contenido y esto hace que después las panelistas queden mal", lanzó Yanina.

"Es una vieja que está re loca de la cabeza", expresó Charlotte una vez que dieron por terminada la comunicación con Yanina. "Yo no quiero pelearme con nadie, pero ella no puede opinar de nada si vive hablando pelotudeces", siguió diciendo y dio a entender que la panelista de LAM tiene algo contra ella y su famili: "Es re mala onda desde hace años con mi madre".