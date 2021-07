Militta Bora destrozó a Chano y a todos los que se solidarizaron con él: "Hipócritas"

La artista habló de la hipocresía de quienes piden justicia en casos de violencia de género y hoy se solidarizan con el excantante de Tan Biónica, que lucha por su vida tras haber sido baleado y estar luchando por su vida.

Luego de sufrir un brote psicótico y recibir un disparo en el abdomen por parte de un policía, Chano Charpentier quedó internado en el Sanatorio Otamendi, donde está luchando por su vida tras una operación de urgencia en la que perdió su riñón izquierdo, el bazo y parte del páncreas, además de tener que suturarle parte del colón. En un tuit que borró a los minutos Militta Bora, cantante y expareja del líder de Tan Biónica, fulminó a quienes se solidarizaron con el afectado y recordó la denuncia por violación que le hizo al artista en 2018.

Disgustada con los gestos de cariño, ánimo y energías positivas para Chano en su estado de salud delicado, Militta Bora lanzó un enojado tuit de crítica: “La verdad y la Justicia. O sea, hasta el día que el femicida mate a alguien se van seguir solidarizando con el asesino. Después se anotan a cualquier hashtag pidiendo Justicia cuando ustedes son cómplices pasivos de la injusticia que viven las mujeres de nuestro país. Hipocresía”.

La cantante Militta Bora cruzó a todos los que piden por Chano.

Aunque lo borró a los pocos minutos, varios medios y tuiteros lograron capturar el tuit de Bora y lo hicieron circular para reabrir el debate en torno a la causa que pesa sobre Charpentier, quien fue denunciado por la cantante durante el lapso que estuvieron de novios. La causa judicial fue caratulada como violación.

La denuncia de Militta Bora contra Chano Charpentier

“Chano me amenazaba, me decía: ‘Haceme la denuncia. Andá a hablar con mis abogados, que ellos me pasaron un litro de suero en sangre cuando yo choqué para salir limpio’. También: ‘Yo me voy a encargar de que nunca mas vuelvas a laburar. Ni en un bar vas a poder tocar. El pibe siempre me decía: ‘Ay muñeca, me da miedo que en una discusión te caigas y te desnuques’. Todo el tiempo me lo decía y contaba una historia de una modelo que se murió en una pelea con el novio después que la empujara”, reveló Militta Bora en diciembre de 2018 al diario La Nación.

Dos meses antes de la fuerte declaración la cantante denunció en forma civil y penal a Chano Moreno Charpentier, su exnovio, junto con sus abogados, Julia Inés Schijman y Luis Negri, quienes presentaron algunas de las pruebas en contra del cantante de Tan Biónica. "Él era tan psicópata que le pidió clases de yoga a mi mamá, que es profesora de yoga. Como él quería demostrarme que se iba a curar, que no se drogaba más y que hacía todo lo posible… Un día le estaba contando la historia a mi mamá y ella se dio cuenta que era muy peligroso. Un amigo llegó a decirme que menos mal que salí de ahí porque creía que me mataba”, señaló Militta Bora sobre el traumático episodio.