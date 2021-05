WhatsApp no bloqueará a los usuarios que no aceptaron las nuevas políticas de privacidad. En cambio, informaron que realizarán un seguimiento entre aquellos que aún no lo hicieron, enviándoles recordatorios personales en las próximas semanas.

La decisión es un cambio de rumbo respecto a las advertencias previas: Facebook, amo y señor de la app de mensajería más popular, anteriormente había fijado el 15 de mayo como fecha límite. En ese sentido, habían dicho que aquellos que no hubieren aceptado las nuevas reglas ya no podrían usar la aplicación desde mediados de este mes.

“No se eliminarán cuentas el 15 de mayo debido a esta actualización (…) y nadie perderá la funcionalidad de WhatsApp. Seguiremos con recordatorios personales durante las próximas semanas”, dijo un vocero de la empresa en un comunicado que recoge el sitio India Express, añadiendo que la mayoría de los usuarios ya aceptaron las nuevas reglas.

WhatsApp busca aclarar sus cambios en la seguridad de la app

La confusión por los cambios en WhatsApp

“Pasamos los últimos meses trabajando para aclarar la confusión y la desinformación. Como recordatorio, esta actualización no afecta la privacidad de los mensajes personales de nadie”, añadió el vocero de WhatsApp, reconociendo el desconcierto que provocó este anuncio, realizado a comienzos de este año.

En enero, los usuarios de WhatsApp se toparon con una notificación con un aviso inusual: allí informaron acerca de cambios en la política de privacidad del servicio y señalaron que había que aceptarlos antes del 8 de febrero. En caso contrario, ya no se podría seguir usando la aplicación.

El ultimátum no fue bien recibido. Además, tal como indicamos y reconocieron desde Facebook, la comunicación no fue clara, ya que no se entendió cabalmente cuáles son los cambios previstos. ¿WhatsApp abandonaría sus mensajes encriptados? ¿Los dueños de la aplicación tendrían acceso al contenido de los chats?

La empresa detrás del mensajero reconoció en forma pública las fallas en la comunicación del cambio, corrió la fecha límite hasta el 15 de mayo, y explicó que la encriptación se mantiene firme, sin modificaciones.