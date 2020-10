WhatsApp: el increíble truco para fusionar dos emojis

WhatsApp llegó hace poco más de 10 años para facilitarnos la comunicación como nunca en la historia. En la actualidad se ha vuelto indispensable para muchos usuarios y, sin dudas, sería muy difícil pensar las interacciones sin la app. Por esto mismo es que más de 2 mil millones de usuarios en todo el mundo eligen esta plataforma de mensajería instantánea.

La app de Mark Zuckerberg cuenta con una infinidad de trucos que más de uno desconoce y que nos ayudan a aprovechar la plataforma de la mejor manera. Por ejemplo, existe una nueva función en el teclado Google que se puede utilizar en la app y con la que podrás destacarte entre tus contactos: sin la necesidad de descargar aplicaciones de terceros, cada usuario puede fusionar dos emojis en uno.

¿Cómo fusionar dos emojis en WhatsApp?

1- Lo primero que debes tener en cuenta es que tienes que tener el teclado Gboard de Google en tu teléfono. Si no está activado en tu smartphone, puedes obtenerlo en la Play Store.

2- Abre tu WhatsApp y dirígete a cualquier conversación y empieza a escribir.

3- Te aparecerán muchos emojis como sugerencia del teclado. Aprieta alguno y te abrirá un nuevo panel de emoticones con millones de opciones.

4- Selecciona el que deseas y ¡listo!

Es importante que sepas que se envían como stickers y que sólo funciona con caritas. Si aprietas una fruta, por ejemplo, no te saldrán las sugerencias en el teclado.

Qué es WhatsApp Gold y por qué es peligroso para tu celular

WhatsApp Gold ya circula en cadenas de la plataforma de mensajería y se la describe como una aplicación fácil de usar, con más funciones que tal vez podrían ser de tu agrado. Se dice que esta nueva aplicación ha sido instalada por más de 50 millones de personas en todo el mundo y podría venir con la función de bloquear todos los chats privados y después protegerlos con una contraseña.

Sin embargo, esta herramienta no es segura. No se encuentra en las tiendas de aplicaciones (App Store y PlayStore), por lo que podría poner en riesgo a los usuarios. Por esta razón, te pedimos que pienses antes de descargar ésta o cualquier otra aplicación de un sitio que no sea la respectiva tienda de apps del sistema operativo de tu dispositivo.

También hay que decir que WhatsApp Gold no es nueva y desde hace varios años les promete muchas bondades a los usuarios con un nivel alto de inseguridad. De acuerdo con Xataka Android, hace un tiempo esta ‘app’ se vendía como la versión “premium” de WhatsApp que solo usan los famosos, esto a modo de trampa.