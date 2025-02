¿Cuál es el motivo por el cual pueden sacarte del cine y no dejarte volver a ingresar?

Por qué me pueden expulsar de una sala de cine.

El comportamiento de las personas en la salas del cine se encuentra diagramado por una serie de conductas que deben respetarse para que todos los presentes puedan disfrutar de la película. En ese sentido. hay un accionar en particular que no está permitido y que puede ocasionar grandes consecuencias en caso de que el acomodador lo identifique.

Antes de comenzar la función, son varios los establecimientos que proyectan un corto que le comunica a los presentes cada una de las acciones que pueden y no deben ejecutar mientras se encuentran en la sala. Ya sea esperando por el inicio de la función o disfrutando de la misma. Lo más común es pedir que no hablen porque esto no permitirá escuchar lo que sucede en la historia.

Por qué me pueden expulsar de una sala de cine.

"Tres años y pico ya del misterio más grande de la historia moderna de este país", expresó Mebita_, como figura su usuario en X (Ex Twitter). Sus palabras hacen referencia a una juntada que Lucas Rodríguez, reconocido streamer, organizó para ir al cine y una persona reservó un asiento en la zona más alejada de la sala pero cercano a la pantalla. El día de la función, no se presentó y generó un mito urbano por ser el único en dicha parte.

Por otro lado, se desprende que gran parte de los presentes se encuentran mirando sus celulares. Una acción que se desaconseja realizar porque no permite disfrutar de la película de la manera en la que fue pensada. También está la posibilidad de que los sonidos de las notificaciones se mezclen con lo que se está viendo.

¿Por qué te pueden sacar de un cine?

Son varias la acciones que no se encuentran permitidas en busca de asegurar que las personas puedan disfrutar de la película, pero hay una que generará la expulsión de la sala en caso de ser detectada. Esta es la de filmar la pantalla mientras se proyecta la cinta. Aquellos espectadores que sean vistos con una videocámara o cualquier otro dispositivo que se haya colocado para grabar lo que sucede en la pantalla será expulsado de manera inmediata, debido a que se desprende la idea de que buscan comercializar lo expuesto. Se trata de una acción que infringe los derechos de autor.

Retiros de Netflix en febrero de 2025: las series y películas que se van

Los derechos sobre las series y las películas en las plataformas de streaming se van renovando cada cierto tiempo, y cuando eso no ocurre se producen los retiros. Salvo que se trata de una producción original. Es por ello que Netflix comunicó cuáles son las obras que no están más disponibles a partir de febrero y que para disfrutarlas va a ser necesario contratar otro servicio.

Desde el 1° de febrero de 2025 ya no están disponibles en Netflix: