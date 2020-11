El crimen de María Marta García Belsunce es, sin lugar a dudas, el más debatido en la historia argentina. El mismo se produjo el 27 de octubre de 2002 y, desde aquel entonces, no se ha podido descubrir quién la mató. Netflix lanzó una miniserie documental de cuatro episodios y el misterio se reabrió nuevamente, al punto de que, en las últimas horas, John Hurtig -hermanastro de la mujer asesinada- habló y respondió una duda que la sociedad se hace: por qué la familia culpa al fiscal Diego Molina Pico de lo sucedido con la causa.

A María Marta la asesinaron de cinco balazos en la cabeza, pero tanto la familia como los médicos que la vieron ni bien la encontraron en el baño de su casa de Carmel no lograron advertirlo y pensaron que se trataba de un accidente doméstico, por lo que fue enterrada en el cementerio de Recoleta. Luego de que a Hurtig le surgieran dudas en torno a su muerte, y que recordara que había arrojado el famoso "pituto" (resultó ser una bala) en el inodoro, el cuerpo fue removido y en la autopsia se encontraron cinco disparos.

En una entrevista que le concedió a C5N, y pocos días después de que se estrenara la serie en la mencionada plataforma, Hurtig señaló a Molina Pico como el responsable de lo acontecido con la causa. En el testimonio que brindó, brindó un testimonio verdaderamente esclarecedor, al menos por parte de la familia.

Por qué la familia culpa al fiscal Diego Molina Pico por lo sucedido en torno a la investigación: qué es lo que creen que esconde

John Hurtig justificó el motivo por el que creen que Molina Pico puso el foco en la familia y no en Nicolás Pachelo: "En la Provincia de Buenos Aires, tres meses antes del homicidio de María Marta, las investigaciones los llevaba a cargo la Policía con los jueces. Eso eran 10 millones de presupuestos para la policía. Tres meses antes del homicidio, cambia esa regulación. Sacan a la policía de las investigaciones y meten a la procuración con abogados, que no tenían ni idea de cómo investigar un crimen porque nunca hicieron ni un curso, por lo menos hasta ese momento. Empiezan a investigar ellos. Fueron 10 millones de pesos que se iban de la policía directo a la procuración".

"Entonces, ¿qué pasó? Con un tema tan mediático como el nuestro, la procuración no le quiso soltar la mano a Molina Pico por las dudas de que se les viniera encima la policía y les digan: '¿Así investigan ustedes los crímenes? ¿Con la obligación legal de la autopsia? Y no la hicieron... Con la policía a medio metro y no la hicieron. ¿Cómo puede ser? Para que no pase eso, armaron una operación de prensa. No es Molina Pico nada más, es la procuración, Es la maldita Justicia, como yo siempre digo. Y nos tocó a nosotros. Lo tenía a Pachelo mintiendo, sabiendo que meses antes le secuestró el perro a María Marta, que le pidió 5.000 dólares. ¿Nunca lo llamó? Dijo que el testimonio de Pachelo no le interesaba porque la procuración le dijo: 'Ahora tenés que morir con esta, flaco. Te mandaste la cagada de tu vida. No te vamos a echar...'"

"Si yo hubiera estado encubriendo, yo no le habría dicho lo del pituto"

Asimismo, el hermanastro de María Marta le pregunta a la sociedad por qué sería culpable la familia si él mismo fue el que reveló que había tirado un pituto en el inodoro: "Nosotros no encubrimos nada. Si el pituto se lo di yo a Molina Pico. Si yo hubiera estado encubriendo, yo no le habría dicho lo del pituto. Lo agarré con una servilleta porque estaba debajo del cuerpo de mi hermana. Yo dudé. Lo tiré y después de pensarlo y dudar del crimen, lo conté. Podría haber dicho que lo tiré por la ventana".

"¿Cuál es el encubrimiento? Si yo no tenía obligación de decirle lo del pituto. Yo no tenía obligación de eso. Se lo dije porque dudaba. ¿Cómo es que Molina Pico, que tenía la obligación legal de hacer la autopsia a María Marta, no la hace y el encubridor soy yo? ¿Por qué no le preguntamos a Molina Pico por qué no hizo la autopsia cuando tenía la obligación de hacerla?", añadió.

"Si no dudaba, se enterraba a María Marta y no se sabía más nada. Me arrepiento de haber dudado. ¿Para qué mierda dudé? ¿Para qué hice el quilombo que hice?"

¿John Hurtig se arrepiente de algo? "Me arrepiento de haber dudado y de haber dicho algo. Si estamos a 18 años y no se descubrió quién mató a mi hermana... Hubiéramos vivido mucho más tranquilos. Si no dudaba, se enterraba a María Marta y no se sabía más nada. Me arrepiento de haber dudado. ¿Para qué mierda dudé? ¿Para qué hice el quilombo que hice? Para que llegue este inútil (Molina Pico)".