La patética explicación de Losada sobre el furcio por Cristina Kirchner

La candidata a senadora por Santa Fe intentó explicar por qué en una entrevista dijo que le diría “presidente” a la vicepresidenta en el Senado cuando al instante se contradijo.

La candidata a senadora de Juntos por el Cambio por Santa Fe, Carolina Losada, no puede ocultar su obsesión por la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, y en todas sus apariciones públicas no deja de nombrarla.

Fue una entrevista con Diego Iglesias que quedó al descubierto la insistencia con Cristina, nombre que había usado más durante toda su campaña para llevar al Senado que solo se sustentó con críticas y declaraciones contra la vicepresidenta. "Estuve haciendo un riguroso estudio de las palabras que más usás. Te las digo: “Cristina, Cristina, Cristina, Cristina, Cristina, Cristina, Cristina”. ¿Estás un poco obsesionada?", le dijo Diego Iglesias en una entrevista en Infobae.

Lo cierto es que durante la charla, Losada protagonizó uno de los momentos más patéticos cuando intento explicar por qué en una entrevista dijo que: “a Cristina le voy a decir presidente del Senado” y segundos después, lanzó que “en una reunión que tuve en Rosario, la presidenta de una organización…” "¿Por qué a la presidenta de esa organización la mencionás en femenino y a la vicepresidenta te referís en masculino?", cuestionó el periodista.

Ante la pregunta, Losada respondió de manera inconsistente y sin sentido sobre su contradicción: "A mí me parece que lo correcto es 'la presidente', pero me da lo mismo".

"Me parece que de lo que hay que hablar es del hambre que hay en Argentina, de la falta de generación de empleo, de lo que está pasando con la inseguridad, del narcotráfico. La verdad que si es presidente, presidenta, presidenti, o como le guste, da igual", lanzó intentado desviar la pregunta.

Carolina Losada quiso atacar a Cristina Kirchner, le salió mal y se burlaron de ella

No es la primera vez que Losada intenta atacar a Cristina a toda costa. En medio de la polémica que desató la foto que comenzó a circular horas atrás del cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos con las restricciones sanitarias de por medio, la periodista militante devenida en precandidata a senadora nacional atacó a Cristina por el escándalo del que ni siquiera participó. Lo hizo con un comentario que fue objeto de críticas: "Fotos del cumple de Cris no hay porque no tiene amigas", posteó la periodista militante del macrismo.

Mientras los usuarios le cuestionaron el insólito mensaje, hasta sus propios votantes le cuestionaron perder el tiempo con esta clase de posteos en lugar de hacer campaña. Minutos después de la publicación, decidió borrarla. No es la primera vez que ataca a Cristina sin motivo alguno.

Previamente había presentado un provocador afiche de campaña que incluye la imagen de Cristina y que se volvió viral. “Dejemos atrás a Cristina y hagamos un país en el que se pueda vivir con justicia, en paz, con bienestar, y en libertad”, dijo la candidata opositora en sus redes sociales.