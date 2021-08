Elecciones 2021: el desopilante blooper de Carolina Losada en las redes

La periodista militante, que ahora es precandidata a senadora nacional por Juntos por el Cambio, visitó una localidad de Santa Fe que confundió con un barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los usuarios de Twitter no se lo perdonaron.

La precandidata a senadora de Juntos por el Cambio por Santa Fe en estas elecciones 2021, Carolina Losada, no deja de protagonizar papelones que no pasan desapercibidos por los usuarios de las redes sociales que no se los perdonan. Después de haber querido atacar a Cristina Kirchner con una foto que tuvo que borrar, ahora, la periodista militante se confundió una localidad de Santa Fe con un barrio porteño y también tuvo que recurrir a la opción de "eliminar post".

Losada compartió un video en su cuenta de Twitter en el que se mostró recorriendo una fábrica de productos lácteos y en su mensaje original en vez de escribir la localidad de Gobernador Crespo puso Villa Crespo, que es un barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El tuit fue modificado rápidamente pero los usuarios lograron hacer captura del error.

“Si vivís y votas en Bs As hace más de 20 años, está claro que recién ahora en campaña estás conociendo las localidades y tomando nota de las necesidades. Pero @TregarOk está en Gobernador Crespo prov de Santa Fe, no en Villa Crespo que es en Bs As”, lanzó Betina Inés Florito, diputada provincial del bloque Somos Vida de Santa Fe que expuso que si bien Losada representante Santa Fe vivió toda su vida en CABA. “Le tuvieron que avisar que corrija el tuit, que es una localidad de la Provincia no un barrio porteño”, comentó otro usuario.

Otro papelón de Carolina Losada

Fue hace seis días que la precandidata compartió un afiche de Cristina Fernández de Kirchner que decía: "Fotos del cumple de Cris no hay porque no tiene amigas". Sin embargo, luego de que compartió el posteo en sus redes, los usuarios le cuestionaron el insólito mensaje, hasta sus propios votantes le cuestionaron perder el tiempo con esta clase de posteos en lugar de hacer campaña. Minutos después de la publicación, decidió borrarla.

Anteriormente ya había agredido a la vicepresidenta. “Si Cristina queda atrás…ganamos todos”, señalaba el afiche de Losada en el que figura su imagen, en primer plano, que tapa parcialmente la imagen desenfocada de Cristina Kirchner que aparece a su espalda. La imagen generó respuestas, insultos, burlas y comentarios. Losada integra una de las cuatro listas que Juntos por el Cambio presentó en Santa Fe, junto al referente radical y exintendente de la ciudad de Santa Fe, Mario Barletta.