La cantante de cumbia de 32 años, Ángela Leiva debió ser internada por un cuadro de neumonía luego de haber contraído coronavirus. El pasado 17 de octubre, Leiva informó que el resultado de su hisopado había dado positivo. Diez días después, la cantante fue trasladada a un hospital en donde permanece internada hasta el momento.

La cantante y participante del Cantando 2020 contó la noticia a través de sus redes sociales para llevarle tranquilidad a sus seguidores. Según ella, "no fue nada grave", sino que debió ser internada para mantenerla controlada.

"Hola a todos! Quiero contarles que estuve todo el finde internada a causa de una neumonía por Covid-19. Gracias a Dios nada grave pero me internaron para tenerme controlada. Creo q mañana me voy a casa!! Gracias a todos por preguntar, los amo!!", expresó en su cuenta de Twitter la cantante de 32 años, oriunda de Tandil.

Ángela Leiva se contagió al igual que su compañero en el Cantando, Brian Lanzelotta, y su coach, Natalia Cociuffo. Todo el eequipo tuvo que ser reemplazado y ocuparon su lugar Rodrigo Tapari y Rocío Quiroz, otros dos reconocidos cantantes de la movida tropical.

Por su lado, Lanzelotta tampoco la pasó nada bien al contraer el virus. "Era dormir o estar sin hablar del cansancio", afirmó Brian en su momento y contó cómo fue que le afectó el virus: "Toda esta travesía empezó el jueves pasado, cuando me levanté con temperatura, con mucho dolor de huesos, no del cuerpo. Nunca me pasó y me la pasé en la cama, y cuando me voy a pegar un baño para bajar la fiebre, las gotas que me caían en el cuerpo me hacían doler la piel".