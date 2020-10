Por culpa del mediático, ella se quedó sin trabajo.

La renuncia de Alex Caniggia generó que otras personas se queden sin trabajo. Detrás del mediático había un equipo de trabajo que lamenta su partida del Cantando 2020. No sólo por la buena relación que lograron generar con él, sino porque su decisión provocó que corten sus ingresos. Es el caso de Melina de Piano, quien fue compañera del Emperador en su corto paso por la pantalla de El Trece. "Era la primera vez que tenía un sueldo fijo", enfatizó la artista.

En diálogo con Ciudad Magazine, Melina de Piano manifestó: “Entiendo que vino a disfrutar porque no necesitaba el trabajo. O sea, lo veníamos disfrutando y pasándola bien y no le gustó que le falten el respeto”. Acto seguido, la artista rompió en llanto por haber perdido la chance de mostrarse en los medios y de gozar de un salario en épocas difíciles en la República Argentina.

Alex Caniggia, el culpable de la angustia de Melina de Piano

“Eso es lo que más me duele. Esta es la oportunidad más grande que se me dio y yo lo estaba disfrutando mucho con él. A mi criterio cantaba muy bien y nos complementábamos bárbaro. Más allá de quedarme sin trabajo me duele quedarme sin el equipo”, agregó Melina de Piano, quien detalló la crisis económica en la que se encontraba inmersa antes de arribar al Cantando 2020.

En diálogo con La previa del Cantando, Melina de Piano manifestó: “Mi último show lo hice el 15 de marzo y desde entonces le metí a full a las redes, saqué un tema con mi novio Nell (Valenti, compañero de Esmeralda Mitre). La remamos desde ese lugar, pero esta oportunidad súper rara y loca porque siempre fue un sueño para mí y era una oportunidad desde lo económico y desde la exposición”.

Ya al aire del Cantando 2020, Melina de Piano confirmó que la renuncia de Alex Caniggia se hizo efectiva: "No va a venir. No se siente cómodo, quizá no se sintió cómodo con el episodio que pasó con Oscar. Viene a divertirse, no tiene la necesidad. Prefirió antes que pasarla mal, irse".

"Obviamente que yo acepto su decisión, lo respeto y lo quiero un montón. Hoy cuando le mandé un mensaje le dije que me dolía porque nos llevábamos muy bien, no se notaba que uno era el famoso y el otro el partenaire. Nos entendíamos mucho, me dolió que termine y obviamente quedarme sin trabajo", reconoció de Piano, inmersa en un mar de lágrimas.

Por otra parte, la participante resaltó los motivos por los cuales se sintió fuertemente golpeada a raíz de la decisión de Caniggia: "Me angustia esta situación, canto hace muchos años, me dedico a esto de la manera que puedo. Haciendo shows. En marzo fue el último show que hice y no trabajé más. Cualquier artista soñaría con tener un sueldo fijo por hacer lo que ama. Es la primera vez que me pasaba eso, y encima lo estaba disfrutando. Conocí un montón de gente re copada".