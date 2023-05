"How to have sex" gana el concurso "Una cierta mirada" de Cannes

26 de mayo, 2023 | 17.25

FOTO DE ARCHIVO: 76º Festival de Cannes - Photocall de la película "How to Have Sex"

La provocativa película "How to Have Sex" (Cómo tener sexo), sobre tres adolescentes británicas que se van de vacaciones con el objetivo de beber, ir de discotecas y tener sexo, ganó el viernes el máximo galardón de la sección "Una Cierta Mirada" del Festival de Cannes. Sin embargo, hubo un pequeño contratiempo: Molly Manning Walker no estaba en la sala cuando se anunció el premio a su ópera prima. La directora regresaba de Italia y llegaba tarde del aeropuerto, lo que llevó al presidente del jurado, John C. Reilly, a entonar una canción para distraer al público durante la espera. "Vengo corriendo desde Italia, chicos", dijo la directora británica, que se quedó sin aliento cuando por fin subió al escenario vestida con una camiseta y unos pantalones cortos de jogging. Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE Manning Walker ha dicho que quería hacer una película desde el punto de vista de las chicas y que espera que la película pueda iniciar una conversación más amplia sobre el consentimiento y lo que es el buen sexo. "Una Cierta Mirada" es un certamen dedicado al cine de autor que se celebra en paralelo a la competición principal, la Palma de Oro, que se anunciará el sábado. (Reportaje de Hanna Rantala, Redacción de Miranda Murray; Editado en español por Juana Casas)