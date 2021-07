Débora D’Amato criticó a Canal 26 por la elección de sus periodistas mujeres: "Es todo lo que no hay que ver"

La periodista cuestionó al canal por exponer a las periodistas mujeres a salir al aire sin ropa y sin informarse.

Hace un tiempo que Canal 26 comenzó a ser la critica de muchas personas por el estilo de ropa que seleccionan sus periodistas mujeres, para la puesta en el aire. Sobre eso opinó Débora D’Amato en una entrevista radial donde expresó: "Canal 26 es todo lo que no hay que ver. No las juzgo a las chicas para nada. Pero el canal eligió la provocación de ponerlas a todas sin ropa".

Por otro lado, se refirió a la preparación de estas periodistas y advirtió: "Yo no le cuestiono a Malaspina que tiene poca ropa, yo le cuestiono que no esté preparada, no le quita seriedad su ropa, lo que le quita seriedad es el desconocimiento".

Débora D’Amato explotó contra la producción de Canal 26.

Durante estos meses muchas de las periodistas que integran el canal fueron criticadas por la prensa. El primer caso que revolucionó las redes, fue el top trasparente que usó Romina Malaspina en una de las ediciones del noticiero. También Sol Pérez fue otra de las tantas que llamó la atención cuando se integró en Canal 26. La modelo fue muy criticada en su momento y no solo por su ropa, sino también por no pertenecer al ámbito periodístico.

Pero las criticas de Débora en la entrevista no fueron solo para Canal 26 y sus periodistas, ya que la panelista de A la tarde, el nuevo ciclo que conduce Karina Mazzocco, también se refirió al programa de Marcelo Tinelli: "Cada vez que miré a Tinelli nunca me causó gracia". En ese sentido, D’Amato se mostró en desacuerdo con el estilo de humor que realizan en los programas de Marcelo Tinelli y expresó "No me causa gracia que se caguen de risa de la gente".

Por último, reafirmó su postura en contra de la dinámica humorística de Showmatch y aseguró "no me sorprende que no se mire, tienen que cambiar la forma, atrasa reírse de la gente".

Débora D’Amato se sumó al programa de Karina Mazzocco

Antes de dejar Intrusos, Débora D’Amato atravesó momentos conflictivos con sus compañeros de panel que la tildaban de "mala compañera". Luego de que Jorge Rial dejara el ciclo que encabezó por años, el grupo de panelistas también fue modificado y su nuevo conductor es Adrián Pallares.

Pero en la última semana, debutó en la pantalla de AméricaTV el programa de Karina Mazzocco donde Débora D’Amato forma parte del grupo de panelistas.

Este nuevo programa, que tiene lugar en la tarde en América, cuenta con un panel integrado por Diana Deglauy , Cecilia Caramelito Carrizo, Florencia de la V, Sabrina Rojas, Débora D’Amato y el actor Ezequiel Campa.