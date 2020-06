En diálogo con Intrusos en el espectáculo, Enrique Sacco reveló cómo fueron las últimas horas de Débora Pérez Volpin antes de morir. La periodista, quien tenía 50 años al momento de su trágico final, sufrió el deceso el día 5 de febrero de 2018. Y su última pareja (con quien mantuvo una relación desde el año 2011) contó detalles que hasta el momento eran desconocidos. "Estaba impecable, ella ya no tenía dolores", recalcó 'Quique'.

"Débora estaba impecable. Habíamos estado el lunes, tipo 19.30, estaba impecable, a última hora de ese día también, a la mañana de ese día también, ella ya no tenía dolores el lunes a la noche pero como habían pautado en vez de irse a su casa y volver hacerse los estudios, era lo más lógico, en el momento que va para el estudio estaba impecable. El estudio estaba programado para el día miércoles en otra institución", manifestó Sacco.

Por otra parte, reconoció: "Venía arrastrando un dolor estomacal. Iba a hacerse todos los chequeos antes de empezar la actividad como electa. Era parte de una batería de estudios. Era un estudio más. Si vos ponés en la balanza las estadísticas, que es 0.03, la probabilidad de un fallecimiento es lamentable, pareciera que la vida tiene puntos diseñados y te toca y te toca".

A su vez, el periodista y actual pareja de María Eugenia Vidal confesó lo difícil que fue enterarse de esta noticia: "Yo había programado todo el miércoles, que era el día que se lo iba a hacer, y la internación fue el lunes a la noche para seguir haciéndose estudios, fui a trabajar y me iba a la clínica a buscarla, habíamos quedado eso para después ir a cenar. Era un estudio de rutina. Cuando iba en camino me llaman para decirme que se había complicado. Cuando llegué nos comunicaron. Solo quien lo vive puede saber lo que son esos instantes entre que te avisan que se complicó y te dicen lo que pasa".

"Iba manejando y temblaba, no sé cómo hice cuando manejaba y cómo dejé el auto en la cochera de enfrente. Ahí me encontré con los chicos (NdeR: los hijos de Débora Pérez Volpin, Agustín y Luna Funes) que se iban de viaje ese día y la iban a despedir. Ellos no se habían enterado. Me lo comunican a mí y en realidad nunca se los pude comunicar, fue un abrazo", sentenció Sacco.