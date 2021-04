Las imágenes que desmienten la fake news de Canal 13 en Formosa

Los periodistas de Canal 13 en el programa Telenoche Investiga afirmaron que en la localidad formoseña de El Potrillo no hay hospitales, ni tampoco educación. Sin embargo, las imágenes los desmienten: hay un hospital con tres laboratorios, tres escuelas primarias, un secundario y un terciario.

"En este paraje olvidado de Formosa no hay hospitales, no hay médicos, no hay educación", afirma la periodista que se sitúa en El Potrillo. Un informe socio ambiental realizado en el lugar a pedido del fiscal Rubén Gon indicó que existe el hospital local que atiende a las embarazadas, que además cuenta con un radiógrafo y un laboratorio para análisis de coronavirus.

Los vecinos de la localidad se comunicaron con El Destape para enviar las imágenes de los centros de salud y de educación que funcionan con protocolos en medio de la pandemia del coronavirus.

La Subsecretaria de Gestión de Establecimientos Asistenciales de 1º y 2º nivel de atención, del ministerio de Desarrollo Humano, Cristina Mirassou, trabajó en El Potrillo desde 1981. En diálogo con El Destape contó cómo los protocolos para partos se fueron adaptando para respetar las costumbres de los pueblos originarios. "Ahora tenemos parteras y enfermeras de los propios pueblos originarios", explicó.

Canal 13 pagó a mujeres de 60 años para hacerse pasar por embarazadas refugiadas

El informe de Gon desmintió la nota del Canal 13, en la que se afirmaba que había 86 embarazadas refugiadas que no recibían asistencia en El Potrillo. Con testigos del barrio, entrevistas a los integrantes de las poblaciones originarias y con cifras oficiales de los gestantes en la zona, los funcionarios judiciales comprobaron que las mujeres denunciantes recibieron dinero para mentir a cámara y que las imágenes fueron grabadas en otro lugar.

Todo comenzó el 11 de marzo pasado cuando en el programa Telenoche Investiga dijeron que 86 embarazadas se esconden de las autoridades y denuncian que la fuerza provincial ingresa a las comunidades originarias de El potrillo, se llevan a las mujeres que en muchos casos dan a luz en centros de aislamiento y son separadas de sus hijos sin explicación alguna. Luego mostraron algunos testimonios de las mujeres que taparon su rostro para salir a cámara.

Luego del informe, los trabajadores de la salud y de la educación locales se indignaron por la situación debido a que desde hace años declaran trabajar para que todos los partos sean hospitalarios y que las costumbres de los pueblos originarios sean respetadas. Días más tarde, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel González, denunció el supuesto atropello a los derechos humanos para que sea investigado.

El Fiscal cita que detrás de la fake news operó un ex policía de Formosa que por medio de la presunta puntera Ercilia Agüero reclutaba a las falsas embarazadas a cambio de 5000 pesos. "Lucio Vazquez expresó que eso que se vio en la televisión ocurrió en Ingeniero Juárez, en el barrio denominado Ex Inta, que al tercer día que anduvieron los periodistas de TN fue a su casa Pilar Aguero (sobrina de Ercilia Aguero) a visitar a su hija y le comentó que la nombrada tía ofrecía 5000 pesos a quienes quisieran hacerse pasar por embarazadas", detalla el informe del fiscal Gon.