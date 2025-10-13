El viernes 24 de octuibre será feriado para miles de personas.

Miles de argentinos disfrutarán de un nuevo fin de semana largo en octubre, después del más reciente que fue de tres días consecutivos con motivo del feriado por el Día de la Diversidad Cultural. En este caso, se trata de un asueto local que afectará a los habitantes de una localidad de la Provincia de Buenos Aires.

Suipacha es la ciudad cuyos ciudadanos tendrán feriado en el día 24 de octubre, con motivo de un nuevo aniversario fundacional del lugar. Para que las personas puedan acudir a las actividades de conmemoración del pueblo, se decretó feriado para los empleados del Banco Provincia y de oficinas públicas; tampoco habrá clases en esa fecha.

Suipacha es la localidad principal del partido que lleva el mismo nombre y está situada en el norte de la provincia de Buenos Aires. Su estatus de ciudad fue otorgado en 1973 mediante la Ley provincial 8.105 y se encuentra en la zona conocida como Pampa Ondulada, sobre la Ruta Nacional 5, a unos 126 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Según el censo del Indec de 2022, Suipacha tiene 11.786 habitantes, lo que implica un crecimiento del 40,2 % respecto de los 8.403 registrados en 2010. Al mismo tiempo, la ciudad forma parte de la arquidiócesis de Mercedes-Luján dentro de la Iglesia católica, y su parroquia principal es Nuestra Señora del Rosario.

Diferencia entre día no laborable y feriado

En Argentina los feriados nacionales establecen descanso obligatorio y, si se trabaja, la remuneración debe abonarse al doble, conforme a la Ley de Contrato de Trabajo (20.744). Los días no laborables, en cambio, quedan sujetos a la decisión del empleador y, si el empleado cumple tareas, se paga el salario habitual. Esta diferencia tiene un impacto directo tanto en la organización del trabajo como en la economía cotidiana de millones de personas.

Feriado.

Próximos feriados nacionales en Argentina

Noviembre

Viernes 21 : día no laborable con fines turísticos (puente).

Lunes 24: feriado trasladable por el Día de la Soberanía Nacional, que es el 20/11.

Diciembre