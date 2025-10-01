Un nuevo feriado alegra a miles de ciudadanos.

El viernes 10 de octubre será feriado en Argentina, ya que se traslada por fines turísticos la conmemoración del Día de la Diversidad Cultural, originalmente celebrada el 12 de octubre. Para alegría de miles de argentinos, se conoció que en en una localidad del país también será feriado el jueves 9, por lo que tendrán cuatro días consecutivos sin acudir a sus actividades laborales.

La ciudad en cuestión es Tolhuin, perteneciente a la provincia de Tierra del Fuego, donde se celebra un nuevo aniversario fundacional el jueves de octubre. De esa manera, los habitantes de esa localidad tendrán una oportunidad única para hacer un viaje express de cuatro días o simplemente descansar en casa y renovar las energías durante casi la misma cantidad de días de una semana hábil completa.

Ubicada en pleno corazón de la Isla Grande de Tierra del Fuego, Tolhuin integra el departamento del mismo nombre y, de acuerdo al censo realizado en 2022, reúne a 9.879 habitantes. Originalmente organizada como comuna, su estatus administrativo cambió el 5 de octubre de 2012, cuando la Ley N.º 892 la reconoció oficialmente como municipio. Su posición geográfica es clave: se encuentra sobre la Ruta Nacional 3 y funciona como punto intermedio entre las dos ciudades más importantes de la provincia.

Con la nueva disposición oficial, el 10 de octubre pasó a ser feriado nacional, otorgando todos los beneficios correspondientes. Es importante marcar la diferencia entre un feriado y un día no laborable: el primero establece descanso obligatorio y pago con recargo, mientras que el segundo queda sujeto a lo que decida su empleador.

Nuevo feriado.

Regulación sobre los feriados trasladables en Argentina

El Gobierno, a través de un decreto, estableció que los feriados trasladables que coincidan con un fin de semana podrán correrse al viernes anterior o al lunes posterior. Con esta disposición se busca cubrir la falta de precisión que tenía la Ley 27.399 respecto de los feriados que caen en sábado o domingo.

Próximos feriados nacionales oficiales en Argentina en 2025

Octubre

Viernes 10: feriado trasladable por el 12/10, Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Viernes 21 : día no laborable con fines turísticos (puente).

Lunes 24: feriado trasladable por el Día de la Soberanía Nacional, que es el 20/11.

Diciembre