¿Qué dijo Cacho Fontana?

La noticia resonó con fuerza en diferentes medios de comunicación. Y la desmentida de su fallecimiento aún más: Cacho Fontana sigue vivo, pese a que en varios portales y canales de televisión se anunció su fallecimiento. Y en diálogo con Radio Mitre, el mítico locutor argentino expresó su molestia por haber sido víctima de una de las fake news más escandalosas de 2021: "Muchas gracias y un abrazo muy grande para los dos. Para el público todo mi cariño y me tienen para rato, si me quieren me tienen para rato… les agradezco la gentileza de darme el micrófono de Radio Mitre".

En tanto, y ya en diálogo con Fantino a la tarde, Cacho Fontana continuó con su descargo decidiendo emitir sus palabras en el mismo programa en donde se lanzó la falsa primicia. "Para mí este no es un desencuentro, sino un encuentro que yo hago con una personalidad como la tuya. Que has producido tanto, que ni vos mismo te das cuenta del lugar que ocupás en este momento", expresó el protagonista, quien mantiene una gran amistad con el conductor Alejandro Fantino.

Sobre la versión de su fallecimiento, Cacho Fontana aseguró: "A mí me da no se qué salir a desmentir una cosa tan absurda, tan burda, y que todavía haya gente que está creando este tipo de mensajes para la opinión pública para uno salir después y desmentirlo. Yo contigo lo hago con todo el amor y el cariño que te tengo, y admiración desde hace muchos años".

De este modo, la celebridad de 89 años que transita por un cuadro de neumonía y coronavirus dejó en claro que sigue peleándola para salir adelante. Con respeto y con la grandeza que lo caracteriza, Fontana cerró un capítulo que se abrió de forma abrupta y errónea haciéndolo protagonista principal de una lamentable noticia que nunca ocurrió.

El enojo de Fantino con Ventura tras la falsa muerte de Cacho Fontana

Durante la tarde del lunes 26 de abril se vivió un momento insólito, pero que ha ocurrido en otras ocasiones, en la televisión argentina. El célebre locutor "Cacho" Fontana fue dado por muerto en diferentes portales y canales del país. Sin embargo, esta información fue desmentida por su familia. El periodista Luis Ventura, entre otros, fue uno de los que quedó en "offside" en vivo. Y ante este hecho, Alejandro Fantino, el conductor del programa que integra, lo cruzó: "Bajate del ego".

"La muerte a partir de ahora, prefiero no darla o hacerlo quinto. Qué gano con comunicar una muerte primero. Nos comimos una noticia que no era. Gracias a Dios. Creo que el ego de todos nosotros, el ego periodístico de estar al aire... Me conmueve que Cachito viva", comenzó diciendo Alejandro Fantino, mientras Luis Ventura esperaba por su turno para poder hacer un descargo tras el fallido momento televisivo.

En ese momento, Luis Ventura prefirió intervenir con una frase sarcástica que fue cruzada por el conductor de Fantino a la tarde: "Valoro que tantos medios levantaran la información simplemente porque la dimos acá. Toman la noticia y cometen el mismo error". Al escucharlo, el santafesino le pidió a su panelista que se baje de su propio ego.