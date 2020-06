El periodista de C5N y conductor de Sobredosis de TV, Robertito Funes, reveló que durante la gestión de Mauricio Macri padeció “aprietes” e intimidación por parte de un funcionario del área de Medios.

Durante el ciclo que se emite los sábados por la noche, el movilero relató lo que padecieron los trabajadores del canal durante los cuatro años macristas y contó lo que le sucedió a él: “Nunca he planteado mi ideología política porque creo que a nadie le importante. Me entrevisté hace unos años, en el Gobierno de Macri con una persona que trabajaba en Medios, en el CCK”.

“Llego allí. Me hacen esperar bastante tiempo, porque posiblemente me querían dar un laburo, sí, fui, estuve, me pintaron cuadros y pececitos de colores. Necesitaba laburar a sabiendas de que lo que pasaba aquí era una situación incomodísima”, prosiguió el conductor.

Luego de tener esa entrevista laboral, Funes recibió un mensaje intimidatorio: “Me fui de allí. Me mandaron un mensaje con una foto mía, sentado en una sala de espera, ‘mira que linda foto, fue a buscar trabajo a la contra’. Cosa que no fue así, fue solo una conversación”.

“Yo le respondí: ‘Ah bueno, mira qué bien me salieron los zapatos”, agregó.

En ese momento, el canal de C5N se encontraba en una situación económica complicada, adeudaba sueldos y el Gobierno de Mauricio Macri los asfixiaba económicamente. Su compaña de programa, Luciana Rubinska, quedó atónita cuando escuchó el relato y le preguntó si no lo había sentido como un apriete, a lo cual, Funes explicó: “Y no lo sé, lo sentí más como que si esto sale, se lo vamos a mostrar a este canal para que vean que viniste a buscar trabajar, cosa que no fue así y si fue así, no importa porque acá no me dijeron nada”.

De invitado se encontraba el abogado de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, quien subrayó que esa situación fue un claro apriete, muchos de los que realizó el Gobierno de Macri durante los cuatro años.