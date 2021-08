El insólito enojo de Queijeiro con sus compañeros de Bendita por el grupo de WhatsApp: "Dice panelistes"

El periodista deportivo se volvió a mostrar en contra del lenguaje inclusivo y criticó a sus propios compañeros panelistas de Bendita por utilizarlo.

Walter Queijeiro suele destacarse en Bendita por sus opiniones más bien conservadoras e incluso cercanas a la homofobia y el trans odio. Ahora, el periodista deportivo se quejó del grupo de WhatsApp que comparte con sus compañeros del programa de El Nueve conducido por Beto Casella. "Estoy enojado porque dice 'panelistes' pero bueno, ya está desde antes que yo llegue", explicó Queijeiro, molesto con el uso del lenguaje inclusivo por parte de sus compañeros y compañeras.

Desde que empezó a popularizarse, el lenguaje inclusivo encontró detractores en distintos ámbitos. Ya hace unos días Luis Novaresio se burló de una entrevistada por utilizarlo, algo que también suele hacer Viviana Canosa. Dentro de este mismo grupo también se encuentra Walter Queijeiro, que ya en varias oportunidades aseguró estar en contra del lenguaje inclusivo. En diálogo con Juan Etchegoyen por Mitre Live, el periodista deportivo volvió a apuntar contra quienes lo utilizan. En este caso, sus propios colegas panelistas.

"Somos pocos hombres y queremos hacer la ley de cupo en Bendita, somos cinco nada más. Si nos convocan más días, ya está. Yo estoy en el grupo de panelistas que estoy enojado porque dice 'panelistes' pero bueno, ya está desde antes que yo llegue", comenzó explicando Queijeiro, que en el último tiempo se volvió viral por sus opiniones contra el colectivo LGBTTIQ+. De todos modos, el panelista también explicó que no pidió que cambiaran el nombre del grupo ya que cuando ingresó "tenía poca chapa en el grupo".

Inclusive, el precandidato a diputado provincial en la lista de Facundo Manes para las elecciones 2021 aseguró: "No me gusta el lenguaje inclusivo y a la gente tampoco le gusta". "Ayer estuve en una cancha y nadie me hablaba en lenguaje inclusivo, es algo impuesto", insistió Queijeiro en su diatriba y hasta consideró que "es muy difícil hablar en lenguaje inclusivo".

"Te hace una modificación gramatical que es un lío y cuando le preguntás a alguien que lo predica tampoco tiene los argumentos para sostenerlo", agregó Walter Queijeiro para cerrar su descargo contra el uso del lenguaje inclusivo. El periodista deportivo recientemente anunció que volverá a la arena política de la mano de la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires, donde irá a las PASO contra el PRO en busca de convertirse en diputado provincial por la tercera sección electoral. Cabe recordar que Queijeiro ya fue concejal de Quilmes y candidato a intendente en el 2015, cargo al que aspira alcanzar en el 2023.