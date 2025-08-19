Soft glam make up: el maquillaje ideal para un look nocturno pero sencillo.

El maquillaje vive en constante evolución y cada temporada aparecen tendencias que redefinen lo que entendemos por belleza. Una de las más populares de los últimos años es el soft glam make up, un estilo que se volvió viral en Instagram y TikTok y que hoy domina tanto en pasarelas como en rutinas cotidianas. Su secreto está en el equilibrio: combina la sofisticación del glam tradicional con la naturalidad de un look luminoso y fresco, logrando un acabado elegante pero sin excesos.

A diferencia de un maquillaje cargado, el soft glam no busca ocultar los rasgos, sino realzarlos con suavidad. Es un estilo etéreo y versátil, ideal para quienes quieren lucir impecables en una salida nocturna sin sentirse demasiado producidas. No sorprende que la generación Z lo haya adoptado como bandera, ya que encarna el deseo de “verse increíble, pero seguir siendo uno mismo”.

Cuáles son las características del soft glam make up

Este maquillaje se distingue fácilmente por:

Sombras en tonos neutros: marrones, beige, dorados y rosados suaves.

Piel luminosa: efecto glow que refleja salud y frescura.

Delineado difuminado: nada de trazos duros, siempre suaves.

Labios discretos: en tonos nude, gloss o rosados.

Cejas naturales: definidas pero ligeras, peinadas hacia arriba.

El resultado es un look sofisticado y versátil que funciona tanto en eventos de día (como casamientos o brunchs) como en salidas nocturnas, sesiones de fotos o incluso en la oficina.

El soft glam make up es la alternativa ideal para lucir casual en las noches.

Cómo recrear el look en casa

Con algunos pasos simples es posible lograr este estilo: