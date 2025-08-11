"Beach towel nails": la manicura que será furor en el verano 2026.

Las beach towel nails llegan con espíritu playero y una estética que grita “verano” en cada trazo. Inspiradas en las clásicas toallas de playa de rayas coloridas y estampados vibrantes, esta manicura combina alegría, nostalgia y un guiño retro que ya es sensación en Europa y promete arrasar en Argentina en el verano 2026.

Sus diseños evocan veranos de infancia, con colores intensos como fucsia, naranja, turquesa y amarillo, trazos gráficos que recuerdan a los años 80 y 90, y hasta efectos visuales que simulan la textura de las toallas. La clave de su éxito está en la versatilidad: se pueden lucir en todas las uñas o en versión accent nail, combinadas con tonos neutros o estilos minimalistas.

Los diseños de las beach towel nails se inspiran en elementos playeros y veraniegos.

Cómo lograr las beach towel nails

Para lograrlas, solo necesitás preparar tus uñas con base protectora, elegir una paleta vibrante, trazar franjas o estampados con pincel fino o cintas para nail art, y añadir textura con polvos acrílicos o esmaltes arenados. Un top coat final sella el diseño y lo hace brillar.

Ya sea en tonos pastel para un aire delicado o en full color para un look más audaz, las beach towel nails son perfectas para uñas cortas o medianas y se potencian con glitter o detalles 3D.

Más allá de la moda, las beach towel nails se alinean con una tendencia más amplia en belleza: el regreso de los diseños nostálgicos que conectan con emociones y recuerdos. Así como el dopamine dressing busca transmitir alegría a través de la ropa, esta manicura propone llevar el espíritu del verano en las manos, funcionando como un accesorio que eleva cualquier look. Además, su estética llamativa es perfecta para complementar bikinis, vestidos de lino o incluso un outfit urbano, llevando un pedacito de playa a la ciudad.