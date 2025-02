Bancos cerrados por 72 horas: qué hacer si necesitás retirar dinero o pagar cuentas

Bancos cerrados por 72 horas: qué hacer si necesitas retirar dinero o pagar cuentas.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó esta semana el calendario de feriados bancarios para 2025, detallando los días en los que las entidades financieras de todo el país permanecerán cerradas. Según lo informado por la institución, los bancos no atenderán al público los días lunes 3 y martes 4 de marzo debido a los feriados de Carnaval. Durante esas jornadas, no habrá operaciones presenciales en ninguna sucursal. No obstante, los clientes podrán continuar realizando transacciones a través de cajeros automáticos y plataformas digitales sin inconvenientes.

Cómo es el calendario de feriados bancarios 2025

El Gobierno nacional difundió el listado completo de feriados bancarios para el próximo año, el cual incluye las siguientes fechas:

3 y 4 de marzo: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

17 de abril: Jueves Santo (día no laborable).

18 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

2 de mayo: Día no laborable con fines turísticos.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes (17/6).

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

15 de agosto: Día no laborable con fines turísticos.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

21 de noviembre: Día no laborable con fines turísticos.

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11).

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

De esta manera, ya están definidas las fechas en las que no habrá atención en los bancos, aunque seguirán disponibles los servicios electrónicos para operar con normalidad.

El Banco Nación continúa hacia la privatización

El Banco Nación finalizó su balance especial de transformación y confirmó que la nueva Sociedad Anónima contará con activos por $48 billones, mientras que los depósitos y otras obligaciones sumarán $33 billones, según indicó la entidad en un comunicado oficial. Además, se estima que el Patrimonio Neto de la futura SA alcanzará los $15 billones, un paso clave en el proceso de privatización impulsado por el Gobierno.

En cuanto a su estructura financiera, el capital social tendrá un valor nominal definido en su estatuto, y el precio de cada acción se calculará dividiendo el patrimonio neto por dicho capital. Según el informe, la Sociedad Anónima dispondrá de una cartera de préstamos por $15 billones, destacándose por una tasa de cobrabilidad sin precedentes. Este crecimiento se vio impulsado por un aumento extraordinario en los desembolsos del Banco durante 2024, con un alza superior al 600%.

El fortalecimiento del Banco Nación en el sistema financiero se refleja en su mayor participación de mercado, que superó los 600 puntos básicos, llegando al 17,5% del total. "De esta manera, la entidad mantiene su posición de liderazgo en términos de activos, depósitos, préstamos y patrimonio", señala el comunicado.

Desde la institución destacan que la transformación en Sociedad Anónima es un paso imprescindible para seguir ampliando la oferta crediticia destinada a pymes y familias. Para sostener este crecimiento, será necesario expandir el fondeo, lo que se logrará mediante la apertura de capital. "Este proceso requiere que el Banco Nación se convierta en Sociedad Anónima y obtenga la aprobación del Congreso", subraya el documento.

Con esta estrategia, el Banco Nación avanza en línea con las directrices del Gobierno de Javier Milei, alineándose con el compromiso de estabilidad económica y la generación de más créditos, consolidando así su transformación en una entidad más competitiva y preparada para el futuro.