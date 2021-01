Cuándo vuelve el Bailando por un Sueño con la conducción de Marcelo Tinelli

En 2020, la apuesta fuerte de El Trece fue el Cantando, que tuvo un nivel de televidentes que fue de mayor a menor. Y en gran parte, mucho tuvo que ver la presencia de MasterChef Celebrity, que superó los 20 puntos de rating en reiteradas oportunidades. Consciente de esto, y tras un año en el que no formó parte de la TV argentina, Marcelo Tinelli regresará con el Bailando por un Sueño 2021.

El periodista, quien además se desempeña como presidente de San Lorenzo, vicepresidente de la AFA y presidente de la Liga Profesional de Fútbol, será nuevamente el conductor del exitoso programa que tantos años ha estado en pantalla. Pero, ¿cuándo será la vuelta del Bailando por un Sueño?

El propio conductor le contestó una serie de preguntas y respuestas a sus seguidores de Instagram, donde confirmó: "Volvemos en abril con un nuevo programa, que va a tener cosas del Bailando y otras nuevas. ShowMatch, la Academia. Y además todo el humor político y del otro".

Asimismo, un seguidor del periodista le consultó: "¿Ya está el jurado del Bailando? ¿Quiénes van a ser?". Pese a que no reveló los nombres de los jueces que calificarán a los famosos participantes del reality de TV, Tinelli sostuvo: "Hay 3 casi seguros".

Por otro lado, Tinelli dejó en claro que regresará una famosa sección de humor, en la que se abordarán temas de política. Por supuesto que no es una casualidad, ya que en 2021 se celebrarán las elecciones legislativas en Argentina. "¿Y El gran cuñado, Marce, para cuándo?", le preguntó un usuario. Y el presentador indicó: "Este es el año para volver a hacerlo. Las imitaciones de políticos que tenemos preparadas son geniales".

La dura advertencia que Tinelli le hizo al Pollo Vignolo:

Hace unas semanas, el Pollo Vignolo estalló de furia por el conflicto que hubo en San Lorenzo con los hermanos Romero y Nacho Piatti y le marcó la cancha a Marcelo Tinelli: "A los cuatro o cinco partidos que hay uno que no le gusta, se va. Le pasó con Almirón, le pasó ahora con Soso y le va a pasar con el que venga. No se puede andar a los sartenazos. No se puede andar a las emociones violentas. No se puede, no hay manera, no hay forma".

Molesto con el descargo que el Pollo ofreció en el reconocido canal de deportes, Tinelli cargó las tintas y lanzó fuertes comentarios por medio de una historia de Instagram: "Firman los derechos del fútbol argentino para después, desde sus pantallas y programas, destruir al fútbol, a los dirigentes que ellos creen que les jugaron en contra, proteger a otros y pegarle a los clubes. Si viviera Walt Disney los rajaría a todos. Escupen para arriba. Es muy obvio. Todo vuelve, amigos".