La nueva RAM fabricada en argentina y que llega al mercado

El nuevo modelo que RAM lanzará al mercado argentino.

Los fanáticos de las camionetas RAM recibieron una gran noticia ya que esta semana se presentará el nuevo modelo que llegará al mercado argentino y que se fabricará en el país.

Se trata de el esperado Proyecto KP2, una pick-up mediana que compartirá la línea de producción con la Fiat Titano y si bien no se confirmó el nombre de manera oficial, se especula con que podría ser Dakota, 1800 o 1200.

La llegada de esta nueva RAM fue confirmada por el Grupo Stellantis: "Buscar la perfección está en nuestro ADN. La nueva Ram es la evolución de un legado que ya conocés: un diseño que te sorprende y la capacidad que la convirtió en una leyenda".

"El próximo capítulo de esta historia está por escribirse. Llega el nombre que representa el poder de la tradición. Ram, la marca especialista de pickups, prepara un anuncio importante que se develará esta semana", remarcaron desde la firma respecto de este nuevo lanzamiento.

La producción de pick-ups medianas de Stellantis se desarrolla en la planta de Córdoba junto con una línea de Fiat. Las cuentas de Ram en Brasil publicaron durante un breve lapso un video donde se podía ver un render que habría servido como inspiración inicial para este Proyecto KP2.

Los primeros detalles de la nueva RAM.

La RAM 1500 ya se vende en Argentina

RAM presentó oficialmente en Argentina la nueva generación de su emblemática pick-up full-size, la RAM 1500, que promete revolucionar el segmento con un diseño renovado, tecnología de punta y un motor que la posiciona entre las más potentes del mercado local.

La versión que inicia la comercialización es la Laramie, disponible en dos variantes estéticas: la clásica Laramie con detalles cromados y la deportiva Laramie Night Edition, que exhibe una estética oscurecida con llantas de 22 pulgadas y un capó con branquias que realzan su carácter agresivo. Ambas opciones se ofrecen en los colores Diamond Black, Billet Silver y Pearl White, mientras que la Laramie suma además el Ivory White.

En cuanto a diseño, la RAM 1500 mantiene su imponente presencia, con una parrilla robusta y exclusivos compartimentos laterales RAMBOX que ofrecen almacenamiento seguro y práctico para herramientas y equipos, una novedad que aporta funcionalidad al usuario.

El gran salto está bajo el capó, donde aparece el nuevo motor Hurricane 6 de 3.0 litros BiTurbo, un propulsor Straight-Six Turbo que entrega 426 CV y 635 Nm de torque. Esta combinación la coloca en el podio de las pick-ups más potentes y con mejor aceleración en Argentina, alcanzando los 100 km/h en apenas 5,3 segundos. Además, este motor, fabricado en aluminio fundido a presión con dos turbocompresores de baja inercia, ofrece mayor eficiencia en consumo y menores emisiones, superando a muchos motores atmosféricos o con un solo turbo.

Los precios sugeridos para el mercado argentino son de U$D 101.800 para ambas versiones,