Video y confusión: pensó que había muerto Crisina y no la reina Isabel II

En un móvil de C5N, una señora pensó que quien había fallecido era la Vicepresidenta y no la reina Isabel II. "A mi me interesa Cristina", expresó tras la confusión.

Una pareja protagonizó un confuso momento en las calles del barrio porteño de Villa Crespo, en medio de un móvil de C5N en el que se estaba anunciando la reciente muerte de la reina Isabel II. El cronista Lautaro Maislin les consultó si estaban al tanto de lo que le había pasado a la reina, en referencia a la monarca del Reino Unido, quien falleció este jueves a sus 96 años de edad y tras 70 años en el trono. Sin embargo, la señora interpretó que se estaban refiriendo al intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y todas sus respuestas fueron en torno a este hecho.

"Muy mal nos cayó. Me interesa, me gustaría conocerla", expresó la mujer. La respuesta sorprendió al periodista, quien le marcó que no podría conocerla ya que "la reina había fallecido". Atónita, la señora dijo: "¿Cómo? ¡No puede ser!" y Maislin le explicó que estaba hablando de la ex monarca del pueblo británico. Al entender todo, la mujer expresó: "Pobre mujer también. Pero a mi me interesa Cristina (Kirchner), Alberto (Fernández), todos ellos. Ellos me encantan".

Atentado a CFK: dos detenidos por el intento de magnicidio

Pasó una semana del intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en la puerta de su casa en el barrio porteño de Recoleta. Los dos acusados y detenidos por el hecho son Fernando Sabag Montiel, que es quien gatilló dos veces de forma fallida a pocos centímetros de la ex presidenta, y su novia, Brenda Uliarte.

La Justicia entiende que no actuaron solos y que el ataque fue premeditado y los investigadores rastrean los círculos de relaciones de ambos. Uliarte, novia de Fernando Sabag Montiel, tuvo un rol preponderante en el intento de asesinato de Cristina Kirchner, según se desprende de la investigación judicial. Una serie de fotografías halladas en su celular y el del agresor de CFK la muestra posando con el arma con el que se intentó matar a la vicepresidenta, la pistola Bersa calibre 32.

Este sábado a las 15 se reunirán los integrantes del Frente de Todos porteño en una movilización en La Boca que se espera multitudinaria. La anterior era bajo la consigna contra la persecución y el pedido de proscripción de la vicepresidenta. Ahora será para repudiar el atentado que sufrió la vicepresidenta.