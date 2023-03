Horóscopo semanal: predicciones del 14 al 21 de marzo de 2023

Horóscopo semanal del 13 de marzo al 19 de marzo: consejos, predicción para tu signo y número de la suerte.

Ya está disponible el horóscopo semanal del 14 de marzo al 21 de marzo de 2023. Desde El Destape, te contamos cuáles son las predicciones y pronósticos para tu signo en esta semana que se aproxima.

Es importante señalar que son predicciones generales, por lo que es posible que no todo resuene con tu presente: tomá lo que intuyas que es para vos. Además de leer el horóscopo de tu signo solar, también podés leer el de tu ascendente. Y si no sabés cuál es tu ascendente, podés averiguarlo de forma gratuita en sitios de Internet especializados en cartas astrales, solo necesitás tu horario y tu ciudad de nacimiento.

Horóscopo semanal de Aries

Por fin estás tomando conciencia de que estos arranques de mal genio que tienes de vez en cuando te causan problemas en todos los ámbitos, Aries. Es el momento de proponerte controlar este aspecto negativo de tu carácter. Lo conseguirás y enseguida notarás las buenas vibraciones que hay a tu alrededor. Si tienes una empresa, una tienda u otro tipo de negocio, puedes estar un poco descolocada por la cantidad de novedades tecnológicas. Sientes que te sobrepasa y eres un poco reacias a esforzarte por aprender. Esta semana se cruzará en tu vida una persona que te hará ver lo importante que es esta renovación y que te ayudará a entender esas cosas en las que tienes dificultades. Te sorprenderás de tu propia capacidad cuando alcances este nivel óptimo de comprensión. En el ámbito amoroso, te darás cuenta muy a tu pesar, de que tu relación atraviesa una crisis desde hace ya tiempo. No habías querido verlo pero la realidad se ha impuesto. Todavía estás a tiempo de intentar reconducir la situación. Tu número de la suerte: 4

Horóscopo semanal de Tauro

Tendrás ocasión de demostrar tu capacidad y tu experiencia, Tauro, porque se presenta una semana intensa en el ámbito laboral. Surgirá alguna situación crítica que requerirá soluciones inmediatas. Tendrás que esforzarte al máximo pero tu trabajo será muy valorado por tus superiores, que mejorarán su opinión sobre ti. Gracias a todo ello ganarás mucho prestigio dentro de tu empresa. Disfruta de este éxito reconocido por todos y haz oídos sordos a ciertos comentarios de algunos compañeros envidiosos. Ponte una coraza y pasa de críticas y chismorreos. Ellos mismos se están descalificando. No temas porque tu reputación profesional seguirá intacta. A nivel sentimental puede que estés empezando a obsesionarte con un tema que te incomoda. Estás enamorada de tu pareja pero él no parece darse cuenta de que os veis poco. Tiene siempre compromisos profesionales que atender. Quizá trabaja como vendedor y no tiene horarios regulares, o algo parecido. Esto a ti te molesta y no paras de echárselo en cara. Si quieres seguir con él tendrás que aceptar que está muy ocupado. Tú decides. Tu número de la suerte: 9

Horóscopo semanal de Géminis

Tienes por delante una semana muy interesante, Géminis, con bastante trabajo y también con cierta tensión. Te estás esforzando para que los resultados de lo que tienes entre manos sean perfectos pero entre tus colegas despiertas ciertas envidias y alguno incluso intenta boicotear tu trabajo. Sigue concentrada en lo tuyo y no te preocupes. El tiempo pondrá a cada uno en su lugar. Además, en estos días podrías tener la oportunidad de arrancar un proyecto que te ilusiona y en el que llevas años trabajando. También es una excelente semana para iniciar una actividad comercial por cuenta propia. Los astros te protegen ahora en el terreno económico y te proporcionarán los medios necesarios. Todo cuadra. En el amor, no estás pasando por tu mejor momento en tu relación. Te das cuenta de que todo esto, tanto la parte del trabajo que te agobia como las buenas noticias acerca de tu proyecto, no puedes compartirlo con tu pareja porque no te presta ninguna atención. Plantéate si vale la pena seguir adelante con él. Tu número de la suerte: 5

Horóscopo semanal de Cáncer

Se te ha despertado el espíritu “curiosón”, Cáncer, y es fácil que ahora todo aquello que desconoces te llame la atención. Necesitas conocer cosas nuevas y aprender mucho. Inscríbete a algún curso o taller que te atraiga. Te hará feliz. En el ambiente laboral quizá has atravesado una situación delicada. Algunos compañeros te estaban haciendo la vida imposible y preferiste callar. Esta semana, sin embargo, puedes decidir poner punto final a esto. Haces bien en no aguantarlo más y hablar con tus jefes. La persona a quien refieras tu experiencia te ayudará a resolverlo y te quitarás un gran peso de encima. En el terreno amoroso, desde hace tiempo tenías ciertos recelos acerca de tu pareja. Sin embargo, creíste de que era sólo una sensación, decidiste pasar de puntillas por el tema. Sin embargo ahora te das cuenta de que había una base para que tú estuvieras inquieta. Él se está comportando como si no existieras. No te ha engañado pero te ignora por completo. Exígele más respeto o dile adiós. Tu número de la suerte: 2

Horóscopo semanal de Leo

Se acercan unos días en los que deberás esforzarte para superar el desánimo y la desgana, Leo. Puede que te sientas agotada, sin energía y en esta ocasión no se trata sólo de un problema subjetivo de tu mente. Es probable que físicamente te esté afectando el cambio de estación y que necesites un suplemento vitamínico u otra ayuda extra. Consulta con un profesional para que te recomiende un tratamiento para recuperar esa vitalidad que parece haberte abandonado. Necesitas animarte porque en el terreno laboral te espera un reto. Puede aparecer una oportunidad para trabajar en un sitio donde estarías más reconocida profesionalmente. Es una ocasión única y te llega precisamente ahora, cuando no estás al cien por cien. Date cuenta de lo importante que es y haz lo posible por conseguirla. En el amor estás viviendo un reflejo de tu estado de ánimo, en especial si en estos momentos estás sola. Aprovecha este tiempo de libertad para fortalecer tu salud emocional. El amor volverá a ti dentro de muy poco. Tu número de la suerte: 0

Horóscopo semanal de Virgo

En el campo laboral esta semana tendrás noticias alentadoras, Virgo. Ahora sabrás que tu forma de llevar a cabo el trabajo se valora y que cuentan contigo para participar en un nuevo proyecto que te ilusionará mucho. Todavía tardará un tiempo en ponerse en marcha, pero la satisfacción la tendrás desde hoy mismo y esto te hará acudir cada día con ilusión renovada. Convéncete de que los esfuerzos siempre tienen su recompensa. También puedes estar contenta porque en estos días una persona de tu entorno social te dará las pautas para que tu economía salga a flote. Se acabó sufrir por el dinerito, ahora podrás optimizar tus recursos gracias a estos consejos. En el amor, puedes llevarte una buena sorpresa después de los momentos difíciles que has vivido últimamente. Puede que tu pareja rompiera vuestra relación y esto te llenó de tristeza y angustia. Pensabas que no podrías recuperarte, pero ahora ves que te has repuesto y tienes ganas de volver a salir y divertirte. Hazlo, te conviene mucho. Tu número de la suerte: 1

Horóscopo semanal de Libra

Ya puedes respirar tranquila porque estás ahora en un momento económico muy prometedor, Libra, pero esta estabilidad podría verse afectada si haces oídos sordos a una persona muy cercana que te pedirá un préstamo. Puedes hacerlo, ni lo vas a notar y, por otra parte, negarte a ello podría afectar a tu karma. En el ambiente laboral esta semana surgirán imprevistos y tendrás que adaptarte a las circunstancias con rapidez. Intenta mantener relaciones cordiales con tus colegas y entre todos podréis salir adelante con eficiencia y rápidamente. La familia estos días es bastante reivindicativa. Menos mal que para ti será una semana positiva y tendrás paciencia para sobrellevar el tema familiar y reconducirlo hacia la armonía. Otro punto débil de la semana es tu relación sentimental. Hasta ahora has estado controlando todos los movimientos de esa persona con la que sales desde hace poco tiempo. Ahora se está empezando a cansar y te dirá que dejes de meterte en sus cosas. Hazle caso o acabarás arruinando esta relación. Tu número de la suerte: 3

Horóscopo semanal de Escorpio

Ahora puedes confiar en tu instinto porque tienes la intuición muy agudizada, Escorpio. Has crecido espiritualmente y has ampliado tu nivel de consciencia, aunque quizá todavía tardes un poco en ver hasta qué punto alcanza tu nueva visión de las cosas. Si tienes un negocio propio, esta semana empezará bastante agitada por algunos roces y discusiones con tus socios o colaboradores. Esfuérzate en lograr la armonía porque esta situación te perjudica. En cambio, si el ambiente es cordial, podrás alcanzar el éxito y la prosperidad en poco tiempo. Si trabajas por cuenta ajena, en cambio, se acercan días de grandes satisfacciones porque podrás poner en marcha un proyecto que te ilusionaba y que ya habías dado por rechazado. Será muy bueno para tu autoestima ver que ha sido valorado por tus superiores. En el terreno sentimental, te espera una excelente semana junto a la persona que amas. Te costó lo tuyo conquistar a quien ahora está a tu lado, pero ahora te convencerás de que valió la pena luchar por este amor. Tu número de la suerte: 0

Horóscopo semanal de Sagitario

La energía te sale en estos días por todos los poros, Sagitario, y ahora serás capaz de llevar a cabo cualquier cometido. Se te avecina una excelente semana en el ámbito laboral. Siempre has realizado tu trabajo en pos de la excelencia. Además tienes un carácter integrador, que busca las buenas relaciones tanto con tus superiores como con tus colegas. Sin embargo, estos méritos no se habían visto reconocidos hasta ahora. Pero en estos días una persona de poder que ha llegado recientemente a la empresa, sabrá reconocerlo y recompensarte. En el terreno amoroso vivirás una experiencia fruto de este momento energético que te hace creer que vas a comerte el mundo. Si tienes una relación desde hace tiempo en estos días puede aparecer alguien que te deslumbre por completo. Quizá te plantees romper con todo, arriesgarte por intentarlo con esta persona. Antes de tomar una decisión, reflexiona, porque no habrá vuelta atrás y podrías lamentarlo mucho. Este enamoramiento fulminante podría acarrearte problemas de todo tipo. Tu número de la suerte: 6

Horóscopo semanal de Capricornio

Ya va siendo hora de que abandones esos resentimientos que guardas por cosas que pasaron hace mucho tiempo, Capricornio. Ahora te conviene reconciliarte con familiares y amigos con los que habías dejado de tener contacto. Acércate tú a estas personas porque dentro de poco te sentirás contenta de haber vencido el rencor y de haberte acercado de nuevo a ellos. En el ámbito laboral prepárate para una semana de lo más intensa, aunque tú estás más dispuesta que nunca a esforzarte. Un o una superior reparará en tu buena disposición y te tendrá en cuenta para un cambio de categoría. No lo vas a saber ahora mismo porque esto se producirá más adelante. Pero ten toda la confianza en que así será. El lado negativo es que esta sobrecarga de trabajo y responsabilidades hará que no estés del mejor humor y esto puede perjudicar a tu pareja, que empieza a cansarse de tus reacciones un tanto coléricas cuando no estás de acuerdo en algo. Puedes reconducir el tema pero esfuérzate en controlar tu temperamento. Tu número de la suerte: 7

Horóscopo semanal de Acuario

Si te preocupaba la relación algo tensa con tu familia, Acuario, entras en una etapa propicia para resolver estos problemas. Una persona de fuera del entorno familiar, quizá un buen amigo, mediará entre vosotros y conseguirá suavizar las posiciones. En el ambiente laboral harás un descubrimiento que te dejará sorprendida. No te sentías valorada, ni tan siquiera apreciada, a pesar de que siempre has intentado demostrar tanto tu capacidad como tu preparación. Ahora abrirás los ojos y te darás cuenta de que uno de tus superiores tapa tus méritos porque le eclipsarías. Deja ya de ser tan ingenua y toma medidas. Sabes como hacerlo. En el terreno económico ahora estás más animada porque estás entrando en un ciclo mucho mejor auspiciado por los astros. ¡Se acabaron las estrecheces! En el amor, vivirás una excelente semana. Tal vez te ha costado un poco limar las diferencias con tu pareja, pero has conseguido alcanzar armonía total y disfrutarás muchísimo de esta nueva etapa que se abre ante ti. Tu número de la suerte: 8

Horóscopo semanal de Piscis

Se acercan días de novedades muy estimulantes para ti, Piscis. Tenías un sueño respecto a tu actividad laboral. Hay una meta que ahora puedes alcanzar. Un puesto de trabajo que ansiabas, seguramente en una empresa distinta a la que estás, ha quedado vacante. Esta semana los astros protegen los cambios de este tipo y si quieres intentarlo aprovecha esta coyuntura astral que te beneficia. Da los pasos para conseguir una entrevista. Si lo haces tienes el éxito garantizado. Sin embargo, antes piénsalo bien y valora lo que dejas atrás. Ya en estos días tenderás a la reflexión y eso te conviene mucho. En el amor la semana no va a ser una balsa de aceite. Pueden surgir diferencias importantes acerca de temas económicos. Puede que tu pareja opine que te pasas con los gastos y es probable que lleve razón. No te sientas ofendida y evita esas compras impulsivas que te dejan sin blanca. También pueden llegar a tus oídos ciertos chismorreos de personas envidiosas. Ni caso, no tienen fundamento. Tu número de la suerte: 7