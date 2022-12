Horóscopo semanal del 5 de diciembre al 11 de diciembre: predicción para tu signo

Horóscopo semanal del 5 de diciembre al 11 de diciembre: consejos, predicción para tu signo y colores de la suerte.

Ya está disponible el horóscopo semanal del 5 de diciembre al 11 de diciembre de 2022. Desde El Destape, te contamos cuáles son las predicciones y pronósticos para tu signo en esta semana que se aproxima.

Es importante señalar que son predicciones generales, por lo que es posible que no todo resuene con tu presente: tomá lo que intuyas que es para vos. Además de leer el horóscopo de tu signo solar, también podés leer el de tu ascendente. Y si no sabés cuál es tu ascendente, podés averiguarlo de forma gratuita en varios sitios de Internet.

Horóscopo semanal de Aries

Se acerca una semana mucho más tranquila que las anteriores. Encontrarás estabilidad en tus relaciones, en tu trabajo y en tu vida cotidiana. Intentá mantener esa paz interna, te brindará todo lo que necesitás para encarar lo que queda en el año. Color de la suerte: blanco.

Horóscopo semanal de Tauro

Es probable que te hayas sentido desmotivado, desganado o con la sensación de que la suerte no está a tu favor. Las cosas mejorarán muy pronto, pero es importante que le pongas mucha voluntad, dejes hábitos que te hacen mal y te rodees de las personas correctas. Color de la suerte: amarillo.

Horóscopo semanal de Géminis

Es posible que se te presente una oportunidad que en parte deseás mucho, pero que al mismo tiempo sabés que no es lo más sano para vos. Seguir el deseo es importante, pero siempre y cuando tu bienestar mental no esté en juego. No tomes decisiones impulsivas. Color de la suerte: marrón.

Horóscopo semanal de Cáncer

Puede que haya una conversación que necesitás tener con tu familia, un secreto que tengas que contar tarde o temprano. No importa qué tanto procrastines la situación, eventualmente tendrás que enfrentarla. Es mejor que lo hagas a tiempo. Color de la suerte: verde.

Horóscopo semanal de Leo

No dejes que los pensamientos negativos te atormenten esta semana. Nada es tan complicado como lo sentís en este momento. Salir a caminar, escuchar música, pasar tiempo con amigos o cocinar algo rico pueden ser actividades que te ayuden a despejar la mente estos días. Color de la suerte: naranja.

Horóscopo semanal de Virgo

Saber confiar en las personas es fundamental, pero cuidado con depositar tu confianza en cualquier persona. No cuentes secretos esta semana ni tampoco cuentes cuáles son tus metas a futuro, alguien podría hacerte un comentario desafortunado o atentar contra tu suerte. Color de la suerte: rosa.

Horóscopo semanal de Libra

.Ese trabajo que tanto deseás está por llegar. Quizás no sea esta semana, pero será mucho antes de que pensás. Durante estos días, tratá de poner el foco en otra cosa, distraete, salí con amigos y ocupate por disfrutar. Las cosas llegarán cuando tengan que llegar. Color de la suerte: violeta.

Horóscopo semanal de Escorpio

Esta semana te traerá muchas alegrías. Una situación que creías imposible estará al alcance de tu mano. Puede que se trate de una persona, de un trabajo o de un viaje. Cuidado con derrochar el dinero, no es un buen momento para hacer compras grandes. Color de la suerte: negro.

Horóscopo semanal de Sagitario

Puede que estés pasando por un duelo o un momento emocional difícil. Tomate esta semana para descansar y procesar tus angustias, es importante que bajes tu autoexigencia en momentos en los que la cabeza te pide parar. Hacer yoga y meditar pueden ser actividades muy útiles para este momento. Color de la suerte: fucsia.

Horóscopo semanal de Capricornio

Es posible que te sientas abrumado por todas las responsabilidades que llegan a fin de año. Se acerca un viaje que te hará olvidarte de tus obligaciones y te dará más fuerzas para comenzar el 2023 con las mejores energías. Color de la suerte: blanco.

Horóscopo semanal de Acuario

Esta semana te invita a reflexionar sobre lo que querés hacer de verdad. No te dejes llevar por las opiniones de los demás ni por las expectativas que tus seres queridos ponen en vos. Enfocate en tu deseo y en accionar para que se vuelva realidad. Color de la suerte: celeste.

Horóscopo semanal de Piscis

Es posible que estés despidiendo un ciclo y dándole la bienvenida a una nueva etapa de tu vida. No te desesperes si al principio te cuesta acostumbrarte a los cambios, es natural. Confiá en tus herramientas y en tu capacidad para afrontar nuevos desafíos. Color de la suerte: lila.