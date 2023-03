Horóscopo semanal del 27 de marzo al 2 de abril: predicción para tu signo

Horóscopo semanal del 27 de marzo al 2 de abril: consejos, predicción para tu signo y colores de la suerte.

Ya está disponible el horóscopo semanal del 27 de marzo al 2 de abril de 2022. Desde El Destape te contamos cuáles son las predicciones y pronósticos para tu signo en esta semana que se aproxima.

Es importante señalar que son predicciones generales, por lo que es posible que no todo resuene con tu presente: tomá lo que intuyas que es para vos. Además de leer el horóscopo de tu signo solar, también podés leer el de tu ascendente. Y si no sabés cuál es tu ascendente, podés averiguarlo de forma gratuita en diversos sitios de Internet.

Horóscopo semanal de Aries

Esta semana, te enfrentarás a un desafío que muy posiblemente te genere miedos y ansiedades. Deberás confiar en tus capacidades, respirar hondo y enfrentarlo. Para esto, es importante que pongas el foco en disfrutar el proceso y no en imaginar cómo será el resultado final. Color de la suerte: verde.

Horóscopo semanal de Tauro

¿Estás siendo del todo honesto/a con vos mismo/a? ¿Hay algo que estás tapando o una conversación que no te atrevés a tener con una persona? Estas preguntas te servirán como disparador para evaluar qué es lo que sentís realmente y qué es lo que querés. Es una buena semana para tomar riesgos y dejar el miedo de lado. Color de la suerte: celeste.

Horóscopo semanal de Géminis

Se acerca una semana agitada, probablemente de mucho trabajo o con muchos eventos importantes en tu agenda. Si te sentís abrumado/a, deberás priorizar algunas situaciones y dejar otras para más adelante. No te apresures, tendrás tiempo para hacer todo lo que querés. Color de la suerte: rojo.

Horóscopo semanal de Cáncer

Un nuevo proyecto llegó a tu vida o está por llegar. Puede ser el comienzo de una nueva etapa laboral, una nueva relación o un nuevo proyecto personal. Sea lo que sea, será una gran fuente de satisfacción y crecimiento personal. Finalmente, verás cómo conseguiste dejar de lado tus miedos y arriesgarte por aquello que querés. Color de la suerte: blanco.

Horóscopo semanal de Leo

Vivirás días de mucha gratitud y tranquilidad. Es probable que hayas pasado por meses agotadores, tanto física como mentalmente. Intentá descansar durante estas semanas, bajar la autoexigencia y hacer actividades que te relajen, como salir a caminar al aire libre o hacer una actividad física que te ayude a distender el cuerpo. Color de la suerte: rosa.

Horóscopo semanal de Virgo

Esta semana, se recomienda que evites situaciones de conflicto y tensión. Si bien es importante que te mantengas firme en tus posturas, no se recomienda que te involucres en situaciones que puedan desgastarte emocionalmente, en especial con personas con las que no vale la pena discutir. Color de la suerte: azul.

Horóscopo semanal de Libra

Esta semana, se abrirán nuevas puertas y oportunidades en lo que respecta al amor y a los vínculos en general. Es probable que conozcas personas nuevas o que se concrete algo con una persona de tu interés. Sin embargo, se recomienda que no lo apures ni pongas grandes expectativas y que disfrutes del proceso de conocer personas. Color de la suerte: negro.

Horóscopo semanal de Escorpio

Se acercan días muy prometedores para los escorpianos. Es muy probable que te enfrentes a una situación que te hará darte cuenta de lo mucho que avanzaste en diferentes áreas de tu vida. Esta seguridad interior te dará fuerzas y energías para enfrentar los meses siguientes. Color de la suerte: fucsia.

Horóscopo semanal de Sagitario

Esta semana será muy favorable para tomar caminos inesperados. Quizás, hay algo que nunca te habías planteado hacer que te abrirá grandes posibilidades que no habías imaginado. Abrirte a nuevas perspectivas y salir de lo que ya conocés te enriquecerá a niveles impensados. Es una excelente semana para tomar riesgos. Color de la suerte: amarillo.

Horóscopo semanal de Capricornio

Puede que no te sientas del todo seguro en un vínculo, quizás, porque desconfías de una persona a quien querés mucho. Se recomienda que abras tu corazón, te sinceres frente al otro y le confieses cómo te sentís. Solamente hablando podrán llegar a un acuerdo e intercambiar puntos de vista. No temas a tener conversaciones incómodas. Color de la suerte: naranja.

Horóscopo semanal de Acuario

Puede que estés dudando entre seguir con un proyecto ya empezado o terminarlo. No sientas la presión de terminar las cosas, dejarlas por la mitad si no te están haciendo feliz es absolutamente válido. Pensá los costos y beneficios de tu decisión y guiate por lo que sentís. No te dejes influenciar por lo que los demás esperan de vos. Color de la suerte: lila.

Horóscopo semanal de Piscis

Se acerca una semana que puede ser difícil a nivel emocional. Quizás, te enfrentes a cambios de humor, angustias pasajeras o pensamientos de miedo y ansiedad. No te preocupes, todas las emociones son pasajeras y pronto te sentirás mejor. Si esto te sucede, charlar con algún amigo o una persona de confianza podría ayudarte mucho. Color de la suerte: turquesa.