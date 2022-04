Horóscopo semanal del 25 de abril al 1 de mayo: predicción para tu signo

Las predicciones para la semana del 25 de abril al 1 de mayo de 2022: qué dicen los astros.

Para algunas personas, leer su horóscopo semanal es un ritual entretenido y diferente para arrancar la semana. Desde El Destape Web, te contamos cuáles son las predicciones astrológicas para la semana del 25 de abril hasta el 1 de mayo de 2022. Si te interesa tener un pronóstico más amplio, te recomendamos que además de leer tu signo solar (el que coincide con tu fecha de nacimiento), también leas el de tu ascendente. Si no sabés cuál es, podés averiguar tu carta natal completa gratis en varios sitios de Internet dedicados a la astrología.

Horóscopo semanal de Aries

Te enfrentaste a muchas situaciones difíciles de atravesar. Aunque creas que fue tiempo perdido, ya no sos la misma persona. Ahora aprendiste de tus experiencias y a dejar de ver como un fracaso las cosas que no salieron como querías. Ese trabajo o esa oportunidad que hacía mucho estabas esperando puede presentarse en cualquier momento. Se va a empezar a definir una situación o un vínculo difuso que te estaba generando muchas preguntas. Las puertas se van a abrir solamente si vos te lo permitís.

Horóscopo semanal de Tauro

Es momento de que mires las cosas con perspectiva. Esta semana te va a obligar a hacer una pausa y pensar cómo y con quiénes querés pasar tu tiempo. ¿Quiénes son las personas que realmente se merecen tu presencia? Quizás, personas que te potencian y que hacía mucho tiempo no veías. Para el mes de mayo, te vas a sentir mucho más aliviado y tranquilo.

Horóscopo semanal de Géminis

Te espera una semana con muchas posibilidades de abrir nuevos caminos: actividades nuevas, algún proyecto o quizás un nuevo trabajo. Es importante que estés atento a qué sensaciones te deja cada persona después de pasar tiempo con ellos. ¿Te recargan o te consumen? Es momento de rodearte de quienes te inspiren y te motiven y tomar distancia de las personas que te drenan.

Horóscopo semanal de Cáncer

Después de esa situación que no salió como lo esperabas, te estarás dando cuenta de por qué las cosas se dieron como se dieron. Aunque en ese momento no lo veías, ahora vas a empezar a notar que fue para mejor. Es momento de dejarte llevar por tu intuición y aferrarte a los momentos de alegría. Estate abierto a las oportunidades laborales y de conocer nuevas personas.

Horóscopo semanal de Leo

Te espera una semana de prosperidad, y al mismo tiempo, que requiere que pongas atención en ayudar a las personas que te necesitan. Cambiaron muchas cosas en tu vida durante estos últimos meses. De a poco, empezarás a identificar qué personas son momentáneas y cuáles llegaron para quedarse. Ahora que empezaste a soltar el control, es tiempo de que te abras a nuevas posibilidades y vínculos. Te espera una invitación importante.

Horóscopo semanal de Virgo

Es el momento perfecto para dejar de analizar tanto y aprovechar las oportunidades que se te presenten antes de que se te escapen. Puede ser un nuevo trabajo, un nuevo proyecto que te propongan emprender o un nuevo amor que se te presente. También es posible que te reencuentres con una persona del pasado o que recuperes algo que creías perdido. Prestale atención a tu intuición.

Horóscopo semanal de Libra

Esta semana te invita a abrirte a nuevas posibilidades, a soltar esas situaciones tristes del pasado en las que te quedaste estancado. Para aprovechar al máximo el presente, es necesario que trabajes en tu confianza y en tu seguridad. Es tiempo de darle oportunidades a nuevas personas, trabajos o proyectos. Puede que se te presente alguna señal en forma de sueño.

Horóscopo semanal de Escorpio

Puede que alguien se te acerque con una propuesta de hacer negocios o iniciar un proyecto. ¿Qué te transmite esa persona? Confía en esa intuición que tenés por naturaleza para tomar una decisión. También es momento de que identifiques tus impulsos para evitar que te dominen. Es un momento que te invita a renovarte a vos mismo, a volver a vos en caso de que te hayas sentido perdido o desconectado de tu interior y de tus deseos reales.

Horóscopo semanal de Sagitario

Empezarás a darte cuenta cuáles fueron las intenciones reales de una persona del pasado que no se comportó bien con vos. ¿Qué aprendizaje sacaste de esa situación? Una vez que sueltes el pasado, podrás ver todas las nuevas oportunidades que te esperan. Un evento muy importante se está por acercar, quizás, una invitación a un lugar al que querías ir o un encuentro con personas muy especiales.

Horóscopo semanal de Capricornio

Es muy probable que te llegue una oportunidad que nunca habías pensado para lucirte y explorar nuevas facetas. Quizás, te termines sorprendiendo al ver que podías hacer esa tarea que pensabas que no eras capaz. Es momento de que te dejes acompañar por tus afectos y que elimines los pensamientos negativos que tenés sobre vos mismo. Todo este trabajo interno te va a ayudar a ganar más seguridad para tomar las decisiones correctas y animarte a probar cosas nuevas.

Horóscopo semanal de Acuario

Se acercan noticias transformadoras que te permitirán desplegar tu creatividad y alegría. Probablemente vuelvas a conectar con lugares, personas o situaciones del pasado que en su momento te hicieron muy bien y que creías que habían quedado atrás. Te dejarás llevar por la alegría y los encuentros felices.

Horóscopo semanal de Piscis

Empezarás a ver las decepciones, las promesas incumplidas o los engaños con mucha más perspectiva, ya no con tristeza sino con aceptación. Se aproxima un gran cambio en tu vida que es para bien y que tiene que ver con la transformación interna. Todas las cosas que tenían que suceder sucedieron y las que no, no. Vas a comenzar a darle importancia a las cosas que realmente lo valen y a dejarte guiar por tu intuición.