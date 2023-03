Horóscopo semanal del 13 de marzo al 19 de marzo: predicción para tu signo

Horóscopo semanal del 13 de marzo al 19 de marzo: consejos, predicción para tu signo y colores de la suerte.

Ya está disponible el horóscopo semanal del 13 de marzo al 19 de marzo de 2022. Desde El Destape, te contamos cuáles son las predicciones y pronósticos para tu signo en esta semana que se aproxima.

Es importante señalar que son predicciones generales, por lo que es posible que no todo resuene con tu presente: tomá lo que intuyas que es para vos. Además de leer el horóscopo de tu signo solar, también podés leer el de tu ascendente. Y si no sabés cuál es tu ascendente, podés averiguarlo de forma gratuita en diversos sitios de Internet.

Horóscopo semanal de Aries

Nuevas oportunidades llegarán a vos si estás lo suficientemente abierto y dispuesto a entregarte a ellas. Esto implica dejar tus miedos de lado y entregarte al azar de las cosas. Soltá el control y aceptá lo que la vida trae para vos. Si estás en pareja, tal vez sea el momento de vivir nuevas experiencias juntos. Color de la suerte: turquesa.

Horóscopo semanal de Tauro

Esta semana, intentá no tomarte las cosas demasiado personales. Puede que estés especialmente susceptible, cuidado con los malentendidos y los problemas de comunicación. Recordá que no todo gira en torno a uno, muchas veces la otra persona actúa como actúa por cosas que no tienen nada que ver con vos. Si tenés niveles altos de ansiedad durante estos días, meditá, salí a caminar y volvé a vos. Color de la suerte: azul.

Horóscopo semanal de Géminis

Es probable que necesites tener una conversación sincera, saludable y directa con una persona. Cuantas más cosas te guardes, peor va a ser después. No acumules rencores. Muchas de las cosas que interpretaste podrían no ser como creés, solamente conversando con la otra persona vas a entender su punto de vista. No te encierres en tu perspectiva y recibí lo que el otro tenga para decirte. Color de la suerte: rojo.

Horóscopo semanal de Cáncer

Puede que esta semana te resulte un poco abrumadora. Quizás, tengas que enfrentarte a desafíos, compromisos y responsabilidades. Intentá no pensarlo demasiado, confía en tus herramientas y enfrentá los nuevos retos que se pongan frente a vos con la mayor confianza posible. Todo va a estar bien, pronto compensarás estos días agitados con un buen descanso. Color de la suerte: amarillo.

Horóscopo semanal de Leo

No te frustres si esta semana no encontrás momento para pasar tiempo de calidad con tu pareja, tu vínculo romántico o la persona de tu interés. Esto no significa que la otra persona no quiera estar con vos, sino que a veces puede ser difícil coordinar agendas. Mantenete enfocado/a en vos y en hacer las cosas que te gustan, ya tendrán tiempo para pasar días románticos juntos. Esto también podría aplicarse a amistades. Color de la suerte: verde.

Horóscopo semanal de Virgo

Cuidado con sobrepensar situaciones. No saques conclusiones sobre cosas que no sabés. Estar demasiado tiempo en tu mente podría jugarte una mala pasada. Intentá reconectarte con tu entorno, pasar más tiempo con tu familia, con tus amigos y con personas que te hagan bien. No insistas en los lugares en los que no te sentís cómodo/a. Color de la suerte: negro.

Horóscopo semanal de Libra

Puede que te sientas frustrado/a con el pensamiento de que tus esfuerzos no valieron la pena. Esto no es así, todo el trabajo que uno hace eventualmente rinde sus frutos. Solo tenés que ser paciente y seguir trabajando en lo que querés conseguir. Recordá que los procesos son lentos y nunca lineales. Es normal tener altibajos y sentirte desmotivado de vez en cuando. No desistas y aguantá esos momentos. Color de la suerte: rosa.

Horóscopo semanal de Escorpio

Puede que esta semana necesites estar atento a un asunto familiar. Tal vez, un ser querido necesite de tu escucha, tu presencia y tu ayuda. En cuanto a lo laboral, será una semana muy favorable para encarar nuevos proyectos o invertir dinero en un nuevo proyecto. Sin embargo, se recomienda que no tomes riesgos tan grandes. Color de la suerte: celeste.

Horóscopo semanal de Sagitario

Puede que estos días te sientas aburrido/a de tu trabajo o con falta de motivación. Quizás sea momento de pensar nuevos desafíos dentro de tu profesión o empleo. Quizás te sientas en modo automático, cumpliendo con tus obligaciones constantemente y sin sentirte presente. Hacé cosas simples que te hagan conectarte con el presente, como cocinar algo rico, hacer jardinería o pasar tiempo con seres queridos. Color de la suerte: violeta.

Horóscopo semanal de Capricornio

La perseverancia va a ser clave durante esta semana. Aunque las cosas no te salgan bien siempre, lo único que importa es que esto no te detenga. Empezá por ponerte objetivos pequeñas, ya que ponerte metas grandes de golpe podría llevarte a la frustración y a abandonar. Color de la suerte: fucsia.

Horóscopo semanal de Acuario

La empatía va a ser clave para tu semana. Puede que hayas estado muy estresado/a, acelerado/a o y que eso te haya alejado de lo más importante: tus afectos, tus vínculos. Intentá mantener un balance entre estas dos cosas. En cuanto al trabajo, se acercan sorpresas y nuevas propuestas que te sorprenderán. Color de la suerte: marrón.

Horóscopo semanal de Piscis

Es posible que veas los resultados de los esfuerzos que estuviste haciendo desde hace meses en un proyecto. Es importante que tengas en claro hacia dónde querés ir ahora, cuáles son tus objetivos. Cuidado con tu salud, asegurate de comer y descansar bien para que tus defensas se mantengan altas. Color de la suerte: blanco.