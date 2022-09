Horóscopo semanal del 12 de septiembre al 18 de septiembre: predicción para tu signo

Horóscopo semanal del 12 de septiembre al 18 de septiembre: predicción y consejos para tu signo.

Ya está disponible el horóscopo semanal del 12 de septiembre al 18 de septiembre de 2022. Desde El Destape, te contamos cuáles son las predicciones y pronósticos para tu signo en esta semana que se aproxima.

Es importante señalar que son predicciones generales, por lo que es posible que no todo resuene con tu presente: tomá lo que intuyas que es para vos. Además de leer el horóscopo de tu signo solar, también podés leer el de tu ascendente. Y si no sabés cuál es tu ascendente, podés averiguarlo de forma gratuita en varios sitios de Internet.

Horóscopo semanal de Aries

Puede que se te haya presentado o se te presente una oportunidad de tu interés y que te de miedo tomarla. Es importante que trabajes en tus miedos durante esta semana para poder abrirte a las nuevas cosas que se te presenten. Números de la suerte: 07, 17, 38, 49.

Horóscopo semanal de Tauro

Es posible que haya una situación de tu vida que te esté atascando. Quizás un vínculo, un trabajo o un proyecto. Esta semana te sacarás las dudas, te dejarás llevar por tu intuición y tomarás una decisión que te hará sentir aliviado. Números de la suerte: 19, 32, 44, 71.

Horóscopo semanal de Géminis

Estos días encontrarás más momentos de pausa y de placer de los que creías. Es posible que hayas tenido meses muy agitados y estresantes, de muchas responsabilidades. Recuperarás esa calma que tanto buscabas. Números de la suerte: 13, 27, 40, 91.

Horóscopo semanal de Cáncer

Estos días necesitarás organizarte, quizas más que otros meses. Es necesario que te tomes un momento para sentarte a escribir o a hacer una lista de gastos o cosas que hacer. No tomes decisiones impulsivas esta semana. Números de la suerte: 03, 14, 22, 83.

Horóscopo semanal de Leo

Estos días verás los resultados de todo el esfuerzo que hiciste durante meses. Una situación en particular te hará recuperar la motivación y te subirá el autoestima saber que conseguiste aquello por lo que tanto trabajaste. Números de la suerte: 11, 23, 29, 35.

Horóscopo semanal de Virgo

Estos días te brindarán estabilidad, optimismo y ganas de emprender cosas nuevas. Sin embargo, puede que enfrentes un desafío muy importante que te estrese. Recordá ejercitar tu tranquilidad interior para poder afrontar las cosas con tranquilidad. Números de la suerte: 10, 17, 33, 90.

Horóscopo semanal de Libra

Es muy probable que esta semana conozcas a una persona en alguna fiesta, reunión o evento, tengas una cita romántica o simplemente recuperes tus ganas por conocer gente. Utilizá esa motivación a tu favor y aprovechala al máximo. Números de la suerte: 04, 15, 39, 88.

Horóscopo semanal de Escorpio

Se acercan días de inspiración, de nuevas ideas que llegarán a tu mente y de ganas de arriesgar. Esta semana te invita a dejar de lado tu parte mental y racional y a animarte a hacer todo aquello que tengas ganas y que sepas que te hará bien. Números de la suerte: 18, 24, 46, 95.

Horóscopo semanal de Sagitario

Puede que estés pasando por un mal momento a nivel sentimental. Esta semana deberás transitar esas emociones negativas que quizás estabas tapando para poder liberarte. Se recomienda que aproveches estos días para estar con amigos y familiares. Números de la suerte: 11, 39, 41, 73,

Horóscopo semanal de Capricornio

Puede que esta semana tengas una conversación importante con tu pareja, tu vínculo o con algún amigo muy importante. También se aconseja que aproveches para hacer algún deporte, para dar un paseo al aire libre o para mejorar tu alimentación. Números de la suerte: 05, 27, 35, 92.

Horóscopo semanal de Acuario

Se acercan días de estabilidad, de paz, de armonía. Es muy posible que estés pasando por un buen momento en general, tanto en cuanto a vos mismo como en tus relaciones. Esa tranquilidad te ayudará a disfrutar de esta semana. Números de la suerte: 16, 31, 81, 98.

Horóscopo semanal de Piscis

Es posible que quieras cambiar de trabajo, de carrera o emprender un viaje y que te esté costando tomar una decisión. No es necesario que te apresures, cuanto más lo medites, mejor. Se recomienda que esta semana la uses para intentar mejorar tu ánimo y no para tomar decisiones definitivas. Números de la suerte: 19, 28, 30, 56.