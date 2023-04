Horóscopo semanal del 10 de abril al 16 de abril: predicción para tu signo

Horóscopo semanal del 10 de abril al 16 de abril: consejos, predicción para tu signo y colores de la suerte.

Ya está disponible el horóscopo semanal del 10 de abril al 16 de abril de 2022. Desde El Destape te contamos cuáles son las predicciones y pronósticos para tu signo en esta semana que se aproxima.

Es importante señalar que son predicciones generales, por lo que es posible que no todo resuene con tu presente: tomá lo que intuyas que es para vos. Además de leer el horóscopo de tu signo solar, también podés leer el de tu ascendente. Y si no sabés cuál es tu ascendente, podés averiguarlo de forma gratuita en diversos sitios de Internet.

Horóscopo semanal de Aries

Es posible que te hayas esforzado mucho en un trabajo, en tu profesión o en un proyecto personal durante los meses anteriores y que estés esperando con ansias ver resultados. No te apures, todo lleva su tiempo. Es posible que esta semana no veas resultados inmediatos, pero eso no significa que debas abandonar. Seguí enfocado/a en tu trabajo y eventualmente verás cambios significativos. Color de la suerte: azul.

Horóscopo semanal de Tauro

Puede que estés esperando que una persona de tu interés romántico dé el primer paso o inicie una conversación. No te estanques en esperar, porque lo más probable es que no suceda nada si vos no accionás. Tendrás que salir de tu zona de confort, dejar tu orgullo de lado y dar el primer paso. Color de la suerte: bordó.

Horóscopo semanal de Géminis

Es probable que esta semana la vivas de manera muy intensa a nivel emocional. Tratá de no quedarte con resentimientos guardados. Si algo te molestó, lo mejor es que seas lo más sincero/a y directo/a con la otra persona. De lo contrario, solamente acumularás rencores y malestares que empeorarán el vínculo cada vez más. Color de la suerte: amarillo.

Horóscopo semanal de Cáncer

Si estás en pareja, es posible que esta semana sientas que hay algo raro con la otra persona. Muy posiblemente, le haya molestado o dolido algo que hiciste o que no hiciste. Es probable que tenga que ver con una herida del pasado que nunca se cerró o un comportamiento que venís repitiendo. No es tu responsabilidad adivinar qué le pasa a la otra persona si no te lo comunica, pero sería bueno que analices si esta semana estuviste más frío/a o distante y reconocerlo. Color de la suerte: naranja.

Horóscopo semanal de Leo

Es necesario que aceptes aquellas cosas que muy probablemente no van a cambiar. No podés tener el control sobre el comportamiento de los demás. Lo único que podés hacer es aceptar lo que te dan y decidir si seguir teniéndolos en tu vida o no. Vos sos la única persona que puede elegir cuánto le afectan las cosas, no dejes que nadie ni nada te saque tu paz mental. Color de la suerte: violeta.

Horóscopo semanal de Virgo

Puede que estés especialmente sensible esta semana, quizás, porque necesites más validación, presencia y demostraciones de afecto por parte de tu pareja o tu ser querido. Es importante que reconozcas si esta ausencia es real o más bien imaginaria, ya que podría tratarse del segundo caso. De todas maneras, es fundamental que comuniques tus necesidades afectivas con la otra persona. Color de la suerte: rojo.

Horóscopo semanal de Libra

Es probable que esta semana te sientas un poco abrumado por tus emociones. Puede que no sepas exactamente qué es lo que sentís respecto a algo o a alguien y esa confusión te lleve a frustrarte. No tomes decisiones esta semana, dejá que el tiempo pase y la respuesta te llegará de manera natural. No apures las cosas. Color de la suerte: blanco.

Horóscopo semanal de Escorpio

Puede que esta semana estés demasiado pendiente de tu pareja o de la persona de tu interés romántico y que eso te lleve a situaciones de dependencia emocional, como angustiarte cuando pasan muchas horas sin responder un mensaje, imaginarte los peores escenarios o sentir celos. Tené en cuenta que probablemente esto tenga que ver con tu ansiedad y tus miedos e intentá dejar el celular y hacer cosas para vos. Color de la suerte: turquesa.

Horóscopo semanal de Sagitario

Esta semana, te sentirás con más energías que nunca para reacomodar tu vida y hacer todas esas cosas que no tuviste tiempo para hacer antes. Aprovechá ese entusiasmo, sacale provecho a cada idea que se te pase por la mente y tratá de ponerla en marcha. En el amor, es posible que conozcas a una persona durante los próximos meses. Color de la suerte: rosa.

Horóscopo semanal de Capricornio

Las cosas estarán en orden durante esta semana. Sentirás una sensación de paz, tranquilidad y armonía. Es posible que esto no tenga que ver con factores externos, sino con una calma que cultivaste en tu interior y que tiene que ver con la aceptación y con bajar las expectativas. Esta mentalidad te ayudará a sentirte mejor si lográs mantenerla. Color de la suerte: verde.

Horóscopo semanal de Acuario

Puede que recibas una noticia inesperada por parte de un amigo o un ser querido. Tal vez te asuste demasiado al principio, pero pronto verás que no era para tanto. Tenés que empezar a aceptar que no podés controlar las vidas de los demás y empezar a vivir más por vos mismo. Se recomienda que empieces una actividad que te guste. Color de la suerte: negro.

Horóscopo semanal de Piscis

Gozarás de una excelente salud, vitalidad y energía durante esta semana. También te sentirás con una enorme confianza y seguridad para encarar nuevos desafíos y aceptar propuestas nuevas que antes rechazaste por miedo. No dudes de vos mismo/a, confiá en las herramientas que tenés y lanzate a nuevas aventuras. Color de la suerte: marrón.