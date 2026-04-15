Los astronautas de la Artemis II aprovecharon al máximo la formación profesional en fotografía

FOTO DE ARCHIVO: Vista desde detrás de la Luna durante la misión Artemis II, la Luna y la Tierra se alinean en el mismo encuadre, ambas parcialmente iluminadas por el Sol

Los dos ​instructores profesionales de fotografía que entrenaron a los astronautas de la misión Artemis II para tomar imágenes de la Luna y la Tierra durante su histórico sobrevuelo lunar dijeron que quedaron tan impresionados como ‌el público por las impactantes imágenes celestes captadas ‌por la cámara.

Los formadores de fotografía y video de la NASA Paul Reichert y Katrina Willoughby dijeron que dieron a la tripulación unas 20 horas de instrucción especial antes del lanzamiento de la misión el 1 de abril, que marcó el primer viaje de seres humanos a la Luna en más de medio siglo.

Willoughby y Reichert son graduados del prestigioso programa de ciencias fotográficas del Rochester Institute of Technology.

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"La mayoría de la gente puede usar una cámara y obtener una foto suficientemente buena, pero 'suficientemente buena' no es lo que buscamos desde el punto de vista científico", ​dijo Willoughby en el sitio de ⁠noticias del RIT.

El piloto de la misión, Victor Glover, ha dicho que el entrenamiento de la tripulación incluyó ‌ejercicios en tierra en los que los astronautas practicaron la toma de imágenes desde el ⁠interior de una maqueta de la cápsula Orion, utilizando un globo ⁠lunar inflable gigante suspendido en la oscuridad.

Elegir las herramientas adecuadas para el trabajo fue clave para su éxito.

La Nikon D5, un modelo réflex digital de lente única lanzado en 2016, fue la cámara principal utilizada por la tripulación. Reichert ⁠dijo que la D5, empleada durante años en la Estación Espacial Internacional (EEI), ya había demostrado que podía ​soportar la radiación y otras condiciones extremas de los viajes espaciales.

"Teníamos mucha experiencia de ‌vuelo con ella", dijo Reichert a Reuters en Houston ‌el martes. "Sabíamos que podía soportar la radiación, al menos varios años de dosis de radiación en la ⁠EEI, y no presentó problemas por ello".

Otra ventaja de la D5 era su rendimiento excepcional con poca luz, una condición indispensable para captar imágenes nítidas en la oscuridad profunda del espacio.

Uno de los equipos fotográficos utilizados por los astronautas de la Artemis II resulta familiar para muchos aficionados: un iPhone. Willoughby dijo que el iPhone 17 Pro Max ​de Apple fue incorporado ‌en una fase tardía a la lista de equipos de la Artemis. Aunque la naturaleza portátil y de apuntar y disparar de los teléfonos resultó útil, el gran tamaño de los archivos digitales de las imágenes planteó un reto para su transmisión.

"Una de las cosas en las que sí tenemos que pensar a bordo es: '¿Qué hace falta para enviar los archivos hacia abajo?'", dijo Willoughby. "Y, por desgracia, ⁠no tenemos ancho de banda. Y eso es algo a lo que mucha gente aquí abajo (en la Tierra) está muy acostumbrada de manera instantánea".

ESTUDIOS DE GRAN DETALLE

Entre las fotos más deslumbrantes captadas por la tripulación de la Artemis se encontraba una imagen tomada desde la cara oculta de la Luna que mostraba cómo eclipsaba totalmente al Sol, con un suave resplandor alrededor del disco oscurecido, lo suficientemente tenue como para dejar visibles en la oscuridad los puntos de luz de las estrellas en los cielos adyacentes.

Las imágenes también incluyeron estudios de gran detalle de la cara oculta de la Luna, densamente cubierta de ‌cráteres, así como momentos en los que la Tierra, empequeñecida por la distancia récord de la tripulación respecto del planeta, se ponía y salía sobre el horizonte lunar mientras orbitaban alrededor de la Luna.

A diferencia de las misiones lunares de la era Apolo de hace más de 50 años, los astronautas de la Artemis II tuvieron la ventaja de poder revisar al instante las fotos digitales que tomaban, algo muy alejado del considerable tiempo de espera que requería el revelado de ‌la película fotográfica convencional utilizada entonces. Además, el video en directo transmitido con cámaras GoPro ofreció al público en la Tierra una visión en tiempo real de la exploración espacial.

Willoughby dijo que la euforia en tierra, en el control de misión de ‌Houston, durante el sobrevuelo lunar ⁠del 6 de abril era palpable.

"Y la emoción tanto en las salas de apoyo como en la sala principal, a medida que se iban viendo y difundiendo las imágenes, era muy ​grande. Todos estábamos muy entusiasmados", dijo Willoughby.

Además de la D5, la tripulación también utilizó una Nikon Z9 sin espejo y varios objetivos, entre ellos un zoom de 14-24 mm, un zoom de 80-400 mm y un objetivo estándar de 35 mm.

Con información de Reuters