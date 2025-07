Giorgio Armani se está recuperando y dice que volverá en septiembre

FOTO DE ARCHIVO: El diseñador Giorgio Armani aparece al final del desfile de su colección de Alta Costura Primavera/Verano 2025 para Giorgio Armani Prive en París, Francia

El fundador de la casa de moda italiana Giorgio Armani emitió un mensaje al cumplir 91 años el viernes para informar que estará de vuelta en septiembre, después de que un problema de salud le obligara a perderse los desfiles de Milán y París de las últimas semanas.

Es la primera vez que Giorgio Armani no ha asistidio a uno de sus desfiles. Su empresa dijo el mes pasado que se estaba recuperando en casa, sin dar más detalles sobre su salud, mientras que los medios de comunicación italianos informaron de que había estado en el hospital durante algunos días.

"En las últimas semanas he sentido fuertemente el abrazo de quienes pensaban en mí", dijo Armani en una carta abierta publicada por varios periódicos italianos, en la que mencionaba a familiares, compañeros, empleados, la prensa y personas en las redes sociales.

"Hoy, en mi 91º cumpleaños, quiero agradecerles a todos la cercanía que me han demostrado. No ha sido fácil para mí no escuchar sus aplausos en vivo. Gracias de todo corazón y nos veremos de nuevo en septiembre", añadió.

La próxima Semana de la Moda de Milán se celebrará del 23 al 29 de septiembre.

Con información de Reuters