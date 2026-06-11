83.ª edición de los Globos de Oro en Beverly Hills

La estrella del pop estadounidense Ariana Grande pidió el jueves al ‌Gobierno del presidente ‌Donald Trump que deje de usar su música para promocionar sus políticas.

El comentario lo hizo después de que la Casa Blanca compartió un vídeo en TikTok a principios de esta semana en el que se ​destacaba su política ⁠de inmigración, y en el que se ‌muestra a agentes federales arrestando ⁠y esposando a personas, e ⁠incluye la canción "Bye" de la cantante ganadora de un premio Grammy.

"Por favor, no utilicen nunca ⁠mi música en relación con esta ​barbarie, esta inhumanidad, esta atrocidad ‌sin sentido", escribió Grande en ‌un comentario publicado el jueves en ⁠el video de la Casa Blanca en TikTok.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Una fuente cercana ​a Grande ‌dijo que su equipo está estudiando cómo eliminar la música del vídeo lo antes posible.

Grande, cantante y actriz candidata a los Óscar, se mostró ⁠crítica con el Gobierno de Trump el año pasado tras compartir una publicación en Instagram en la que preguntaba a quienes votaron por Trump si sus vidas habían mejorado desde que él volvió al cargo.

Trump, ahora en su segundo ‌mandato no consecutivo, tiene una presencia activa en las redes sociales. Los miembros de su equipo de comunicación suelen publicar videos cortos con canciones populares para ilustrar los esfuerzos del ‌presidente por cumplir sus promesas electorales.

Algunos de los videos han incluido canciones de éxito con imágenes de ‌la campaña ⁠de Trump contra la inmigración, las operaciones militares de Estados Unidos contra ​Irán y la detención del expresidente venezolano Nicolás Maduro.

Con información de Reuters