En un día en el que las marchas en el marco del banderazo contra el gobierno de Alberto Fernández coparon los medios macristas, Luis Novaresio sorprendió con una inesperada opinión. En el marco de una entrevista al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el conductor de Animales Sueltos calificó el escrache en la casa de Cristina Kirchner como una actitud "fascista".

"El escrache en el domicilio de la vicepresidenta nos parece un acto de cobardía y no estamos para nada de acuerdo con eso", opinó primero el funcionario nacional, y agregó: "Pero por otro lado, en Argentina hay absoluta libertad. Nos preocupa que en un contexto de pandemia no se tomen los recaudos necesarios".

En ese momento, Novaresio no tardó en posicionarse cerca del ministro y lanzó: "Comparto lo del escrache. Todos los escraches son fascistas". Recordamos que el escrache en el domicilio de la expresidenta fue impulsado por el diario Clarín y fogoneado en las redes sociales por los trolls macristas.

En cuanto a la crisis económica que atraviesa el país, Kulfas analizó que no solamente hay que tener en cuenta los efectos del coronavirus sino también la herencia recibida hace menos de un año: "No solamente estamos sobrellevando la crisis que dejó Macri, sino que encima de esto una crisis internacional que ha afectado a todos los países del mundo. Es una crisis internacional. Esto que nos pasa en Argentina no es solo un problema argentino, pasa en todo el mundo".

"Por eso nos genera una reacción un poco extraña ver a Macri y a sus ministros dar recetas de como salir de esta crisis, cuando ellos nos llevaron a esta crisis", disparó Kulfas, y concluyó: "En 2016 y 2017, el gobierno de Macri se agotó todo el crédito externo y dejó un país endeudado con todos los fondos internacionales. Y después se agotó todo el crédito con el FMI".