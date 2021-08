Tras los dichos de Nancy Pazos, Ángel de Brito disparó en sus redes: "Imbéciles"

El conductor de LAM usó su cuenta de Instagram para responder a las acusaciones que recibió en los últimos días.

Ángel de Brito respondió fuerte a quienes dicen que "todos le tienen miedo" a través de sus redes sociales. El conductor de LAM (El Trece) no dio vueltas y los trató de imbéciles. Aunque no aludió a ningún nombre propio, todos los cañones apuntaron hacia Nancy Pazos, quien un día atrás fue sacada del aire de Intrusos (América) por insultar al periodista y afirmar que "les da miedo hablar de cierta gente" al referirse a él.

"¿Por qué dicen que todos te tienen miedo y sos el nuevo Jorge Rial?", fue una de las varias preguntas que le realizaron al conductor de Los Ángeles de la Mañana a través de Instagram. "Porque son unos imbéciles. ¿Por qué me van a tener miedo?", respondió claro y conciso Ángel de Brito.

Antes, otro seguidor o seguidora no le preguntó nada, en cambio le mandó su apoyo: "Sos el uno, solo eso. A la gilada ni cabida", se leyó en el mensaje que compartió el periodista, al cual respondió con un "obvio" y un arcoíris.

Ángel de Brito lanzó una serie de indirectas tras las declaraciones de Nancy Pazos.

Qué dijo Nancy Pazos de Ángel de Brito

Las respuestas de Ángel de Brito llegan horas después de los comentarios que hizo Nancy Pazos durante un móvil con Intrusos que le merecieron que Adrián Pallares la sacara del aire tas insultar a su colega, hablara de su intimidad cuando le estaban consultando sobre la salud de Florencia Peña y decir que cambiaban de tema porque le temían al conductor de LAM.

En medio de un furioso descargo de Pazos contra Fernando Iglesias y Waldo Wolff, quienes fueron denunciados por Florencia y legisladores del Frente de Todos por sus dichos violentos contra la conductora de Telefe, la periodista lanzó: "Ángel de Brito, chicos, se hace el pelotudo* y escribió concretamente 'flor de gaterío'. Hay que ser mala gente, bolud*", sentenció Nancy. Y llevando el tema a una factura personal, agregó: "El mismo señor que nos pidió que nos callemos cuando se caso. ¿Dónde están los códigos?", indicó, metiéndose de lleno en la intimidad del conductor de Los Ángeles de la Mañana (El Trece).

Cuando Virginia Gallardo, panelista de Intrusos le quiso preguntar otra cosa sobre la situación de Florencia, Nancy volvió contra de Brito y dijo: "Sí, salgamos que a todos les da miedo hablar de cierta gente". Rápidamente, Lussich tomó la palabra y le dejó en claro que "no, no, para nada, podes explayarte. El tema es que estamos hablando de otra cosa", le dijo. "No, ya me explayó todo lo que tenia que decir", afirmó Nancy, llevando a Adrián Pallares a tomar la decisión de cortar el móvil ahí mismo: "Bueno Nancy, gracias entonces". Y cerró mientras se escuchaba de fondo "no, no, no" de Pazos sorprendida.