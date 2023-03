Cuánto mide Ángel de Brito: la altura del conductor

Estudió su profesión en una universidad del Conurbano bonaerense, se especializó en espectáculos y desarrolló el arte de la privacidad. Ángel de Brito suele ser muy reservado aunque informe sobre la farándula argentina.

Ángel de Brito es un periodista de espectáculos y presentador de televisión argentino muy picante. Actualmente es el conductor del ciclo matutino LAM por América TV, después de su paso por El Trece. Fue el conductor de su programa Bien de Verano en el canal Ciudad Magazine en el horario de la tarde y también fue jurado en 2015 del famoso programa Showmatch, conducido por el presentador Marcelo Tinelli. Pero más allá de su exposición en los medios, poco se conoce hasta de los datos más básico de su vida.

Tiene 46 años y acumula millones de seguidores en sus redes sociales gracias a su cercanía con las figuras más famosas del país. Aunque no todas lo consideran simpático, el conductor encuentra la forma de informar sobre sus vidas y, muchas veces, mostrar información que de otra forma no podrían filtrar. Sus formación periodística se la debe a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) donde estudió y dio sus primeros pasos informando sobre actualidad en la Agencia Universitario de Noticias y Opinión (AUNO). De Brito eventualmente se especializó en espectáculos tal como se lo conoce ahora.

Cuánto mide el conductor de LAM

Son pocas las veces que Ángel de Brito acepta brindar información sobre sí mismo, pero en 2020 la revista Gente consiguió entrevistarlo y el periodista explicó: "Yo me formé en Comunicación. No estudié para ser “celebrity”. Tampoco me gusta ni me seduce la fama, como a otros colegas que en algún momento decidieron pasar del periodismo al personaje".

De todas formas, se sabe que su estatura es de 1,74 metros y hace tres meses también accedió a que Carmen Barbieri lo entreviste en Mananísima donde habló sobre su vida en pareja con Javier Medina, su esposo.

Ángel de Brito y Javier Medina se casaron el 4 de junio de 2019 y la ceremonia fue estrictamente mantenida en un perfil bajo, con amigos de la pareja y un evento sencillo. El festejo de la unión se produjo el 11 de junio, concretamente en el Chateau de Puerto Madero. No hubo grandes despliegues ni repercusiones mediáticas.

Su trayectoria como periodista

Comenzó a trabajar como periodista en 1997, en medios gráficos y emisoras radiales como la Agencia Universitaria de Noticias y Opinión (AUNO), Pasos Perdidos, El Espectador y Estación Sur. Su trabajo más importante de la época fue en La Linterna, formato incluido en La Linterna Revista. También pasó por Radio 10 (2000), Radio del Plata (2001) y Radio América (2001).

A mediados del año 2001, cuando La Linterna pasó a la televisión (La Linterna Tv), compartió la conducción del programa con Laura Ubfal.​ Continuó en la conducción durante dos años más a través de Radio Show (2003). En enero de 2003 fue convocado por Viviana Canosa para formar parte del panel de Los profesionales de siempre, un programa de espectáculos de Canal 9 que se emitió durante ese año y desde 2006 hasta 2010, año donde hubo un cambio estructural (de nombre y contenido) y De Brito abandonó el programa.​

Durante 2004 fue panelista del ciclo vespertino de Canal 9 conducido por Viviana Canosa ¿No será mucho?. Tuvo su segmento semanal en Magazine Pop (que se emitía por la señal de Magazine Tv junto a Marisa Brel) en donde relataba novedades en torno a la televisión argentina, a la música y a las series tanto locales como internacionales (2004/2005/2006).

Los Ángeles de la Mañana (LAM)

Recién en 2016 condujo su primer ciclo matutino Los Ángeles de la Mañana (LAM) que lo lanzó a la fama de una forma rápida y vertiginosa por informar acerca de la vida de los famosos y famosas argentinas. Ciclo que en la actualidad se emite por América TV, después de su paso por El Trece, y lleva adelante junto con sus "angelitas".