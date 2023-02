Ángel de Brito le hizo una fuerte advertencia a Telefe por Gran Hermano: "Lo peor que pueden hacer"

Ángel de Brito hizo un duro descargo contra la producción de Telefe por las decisiones tomadas con respecto a Gran Hermano.

Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), hizo un contundente comentario contra Telefe por las decisiones que el canal tomó sobre Gran Hermano, el reality que lidera el rating en la actualidad.

Recientemente, Santiago del Moro les anunció a los participantes de Gran Hermano que van a ingresar seis nuevos participantes a la casa el lunes próximo. Como el lunes quedarán seis participantes, luego de que uno de ellos abandone la casa el domingo, miles de televidentes especularon con que esos participantes podrían ser un miembro de la familia de cada uno de los "hermanitos".

Primero, Del Moro anunció que estos seis nuevos ingresantes entrarán "por más de un día" y que cambiarán por completo la dinámica de la casa. Más tarde, Telefe publicó un comunicado oficial diciendo: "Seis integrantes totalmente inesperados ingresarán a la casa y nada volverá a ser igual. Este lunes lo descubrimos juntos a las 22.15 horas".

Aunque aún no hay nada confirmado, De Brito también cree que serán familiares de los participantes y especuló con que, si es así, Gran Hermano estaría rompiendo la regla más importante de todas: mantener a los participantes aislados del mundo exterior. Es por esto que publicó un furioso mensaje en su cuenta de Twitter.

"Lo peor que puede hacer #GranHermano es meter familiares. Rompen el aislamiento. La base del juego. Hay mil opciones más interesantes. SEÑOR #LAM", twitteó el conductor. Sus seguidores coincidieron y le comentaron cosas como "está todo armado", "si la producción les dice qué hacer, ya no hay juego", "es todo un fraude", "es bochornoso" y "ya es cualquier cosa". Por lo pronto, habrá que esperar al anuncio oficial de Del Moro.

Fuertes rumores de fraude en Gran Hermano por los dichos de Romina Uhrig

Recientemente, Romina Uhrig hizo un llamativo comentario mientras estaba por salvar a una de sus compañeras en vivo. La exdiputada explicó que iba a salvar a Julieta Poggio o Daniela Celis, sus dos personas más cercanas dentro de la casa, y que estaba segura de su decisión hasta que habló con "Gran Primo", quien le dio un consejo que la hizo cambiar de opinión.

"Yo estoy muy confundida. Hoy me confundí más porque hablé con 'Gran Primo'. Ya tenía tomada la decisión, pero me dijo unas cosas y me hizo confundir mucho", confesó Romina. Inmediatamente, los usuarios de las redes sociales acusaron a la producción de haber cometido fraude, ya que "Gran Primo" sería Juan, el psicólogo de Gran Hermano que escucha y aconseja a los participantes. A pesar de que las reglas del juego dicen que los psicólogos no deben revelarles información del afuera a los "hermanitos", aparentemente eso fue lo que sucedió.