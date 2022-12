Quién es el psicólogo que filtra información a los participantes de Gran Hermano

Se conoció quién es el psicólogo que le filtra información a los participantes de Gran Hermano y las redes sociales estallaron. Las fotos y videos que se viralizaron en las redes.

En los últimos días, los participantes de Gran Hermano expusieron un dato tan revelador como sorprendente para los fanáticos del programa de Telefe: un psicólogo del reality le filtró a varios concursantes información importante sobre lo que sucede fuera de la casa.

De acuerdo a lo que trascendió, el psicólogo se llama Juan Rodríguez Mentasti, que se encarga de escuchar y contener a los participantes que necesitan dialogar sobre cómo transitan los días de encierro. El profesional, quien se hizo famoso por trabajar en otros realities, fue señalado como un "operador" por decirle a los protagonistas cómo actuar en el programa.

Por ejemplo, durante la jornada del pasado lunes 12 de diciembre, Alfa le comentó a Nacho y a Romina cuál fue el consejo que le dio el especialista: "Juan me dijo así 'vos sos vos, pero no dejes que te saquen de tu eje'". Por otra parte, Daniela le compartió a Marcos y a Julieta qué charla tuvo Thiago con el psicólogo tras enterarse que su padre estuvo detenido: "Le alivió hablar mucho con Juan... Le dijeron que no hable mucho del tema acá para que no se expanda, pero dijeron que se quede tranquilo y que no fue nada grave".

Juan Mentasti, el psicólogo de Gran Hermano.

Asimismo, y justo unos días antes de irse de la casa, Agustín "Frodo" Guardis compartió su charla con el psicólogo sobre sus intentos por tratar de acercarse a Julieta: "Le dije 'yo no soy de remarla, nunca fui de chamullar, siempre fui bastante directo'". Y agregó: "Él me dijo 'está muy bien, cada uno tiene su estilo, pero bajale el cambio a algunas cosas para no hacerte mal a vos y no te reprimas. No importa si tiene o no novio. Vos andá para adelante, hacé tus cosas y lo que sentís, pero andá más tranquilo. Sé directo y decile lo que sentís, pero no cruces esa línea porque te va a hacer mal a vos, pero para mí tenés que ser más tranquilo y sacar la pata del acelerador'".

Las charlas que el psicólogo tuvo con los participantes de Gran Hermano

Participante rompió el aislamiento y Pluto TV cortó la transmisión

Thiago Medina es el participante que preocupó a todos en Gran Hermano tras recibir una inesperada noticia vinculada a su familia. Se trata de la detención de su padre ocurrida semanas atrás, hecho que, lógicamente, desconocía por estar desconectado del afuera pero que se enteró por el grito de una persona, motivo por el cual Pluto TV frenó la transmisión en vivo y mandó a la pausa.

El primero en filtrar esta información fue el periodista de espectáculos Nacho Rodríguez, y luego, se observó que Daniela habló con Julieta y Marcos sobre la situación de Thiago. "Le agarra bajón por momentos, pero está mejor", reveló la pareja del joven en Gran Hermano.

"Si no le contaron fue porque no era nada grave", agregó Daniela. "¿Pasarán en la tele todo lo que pasó", preguntó Julieta. "Y sí. Me puso en shock el simple hecho de la dimensión, todos los canales, noticiaron re famosos, con el titular a nombre de él", enfatizó.

Frente a este relato, Julieta le paró el carro y le dijo: "Pará ¿por qué sabes todo eso?". "Porque lo vi", indicó, cuando justo Pluto TV cortó la transmisión, por lo que no se supo cómo Daniela pudo saber tantos detalles de la situación judicial del padre de Thiago.