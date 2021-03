Kusnetzoff contó la historia de amor fallida que tuvo con la famosa actriz a finales de los años 90

Este sábado 20 de marzo será el regreso de Andy Kusnetzoff a la televisión. Con invitados confirmados, Andy pasó por Cortá por Lozano y habló de todo: de la quinta temporada de PH Podemos Hablar, cómo fue realizar el programa en plena pandemia y también de una trunca historia de amor con una famosísima actriz. El conductor reveló la increíble historia de la relación que pudo haber tenido con Renée Zellweger a fines de los años 90.

Con la excusa del regreso de PH Podemos Hablar a la pantalla de Telefe, Andy Kusnetzoff fue invitado a Cortá por Lozano para charlar sobre el inicio de la nueva temporada y también de sus entrevistas más famosas de toda sus carrera. "Hoy creo que tendría 3 juicios con estas tres notas, pero era otro momento, otra tele", deslizó el conductor de PH viendo las fotos de Renée Zellweger, Angelina Jolie y Salma Hayek.

El recorrido que realizó con Vero Lozano empezó con una foto en la que estaba con el Papa Francisco y su visita al Vaticano. Inmediatamente después, Lozano situó a Andy en Los Ángeles cuando en los 90 cubría la alfombra roja de las películas más importantes como notero de Caiga quien caiga. "Con Renée fue amor", introdujo la conductora el video con imágenes de una entrevista de Kusnetzoff a Renée Zellweger.

En el recorte de esa nota se veía una cierta conexión y chispa entre la actriz y el conductor. Entonces Kusnetzoff decidió explayarse en la frustrada historia de amor con Zellweger. Primero contó que él se había enamorado cuando vio a la actriz en Jerry Maguire (1996). El conductor la vio a Zellweger y quiso darle su dirección de correo electrónico pero ella no tenía, por lo que Kusnetzoff decidió ir un poco más allá: fue al hotel y le dejó al encargado de prensa un disco de música de CQC con una carta.

A los 40 días le llegó una carta escrita a mano por la actriz, aunque sin sus datos. Pero la historia no terminó ahí. En 1999, Kusnetzoff se encontraba en la puerta de una fiesta en Nueva York con las figuras más importantes de Hollywood donde sabía que estaba Zellweger y decidió colarse para volver a hablar con ella. Adentro de la fiesta el conductor pudo cruzar algunas palabras con la famosa actriz, que si bien lo recordó tuvo una respuesta marcando cierta distancia.

"Me voy, porque ya estaba al borde del psycho", explicó Andy para darle un poco de espacio a la actriz. Mientras la esperaba en la puerta, se largó a llover justo cuando salió Zellweger. Kusnetzoff le ofreció su saco para que no se mojara ni pasara frío y casi sube a la limusina que esperaba a la actriz pero ella le dijo que no podía, terminando así una historia de amor que pudo haber sido y no fue. "Estaba de novia con Jim Carrey", explicó divertido el conductor.