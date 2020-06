Patricia Bullrich protagonizó un desopilante cruce con Verónica Lozano, luego de que la conductora se burlara de su flequillo. El mismo fue cortado por la mismísima ex ministra de Seguridad, y hace pocas horas habló en Intratables explicando de qué forma lleva a cabo su actividad de peluquería. "Me compré un peine navaja, y me corté con eso".

"¿Cómo terminó el tema con Vero Lozano sobre las peluquerías y el flequillo?", le consultó Fabián Doman, al aire de América TV. Allí, la dirigente de Cambiemos le aseguró: "Lamentablemente no me puedo ir a arreglar el flequillo a una peluquería, me compré un peine en una farmacia. Un peine navaja, que parecía del siglo pasado, y me corté el pelo con eso. Se ve que me quedó medio nutrido el flequillo".

"Ella me cargó, y me salió una buena, porque le pregunté si Cortá por Lozano es una peluquería", agregó Bullrich, dejando en claro que las chicanas de uno y otro lado sólo han sido bajo el tono de "humor".

Por otro lado, 'Pato' manifestó que no entabló diálogo privado con Lozano tras el cruce de palabras: "No hablamos después, la verdad es que no la conozco. Pero como salió a divertirse conmigo, pensé que era bueno un poco de humor en este momento".