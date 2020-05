El duro momento de Fantino al aire: "Tengo mi viejo internado"

El conductor de América TV Alejandro Fantino dedicó dos minutos de su programa para contar que su padre atraviesa una difícil situación de salud y que está siendo tratado en el Hospital Italiano.

"No me gusta contar cuestiones personales al aire, porque ustedes no tienen por qué tiene que saber. No les interesan cuestiones de mi vida, es una falta de respeto que con los quilombos que ustedes tienen yo venga a contarles los míos, pero nada, estoy con mi viejo internado en el Italiano", afirmó Fantino.

El conductor de televisión contó que su padre atraviesa una difícil situación, pero afirmó que se recuperará. Sin dar a conocer el motivo de los problemas de salud de Jorge, su padre, Fantino agradeció a los médicos que lo están tratando.

El pasado peronista del padre de Fantino. En Animales Sueltos, el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno contó que el papá del conductor de televisión le dijo que coincidía en las críticas a las mil familias de la pampa humeda que impiden el crecimiento de la mayoría de los argentinos.

"Es muy claro lo que hay que hacer: terminar con las consecuencias de esas mil familias argentinas oligarcas de la Pampa Húmeda que tu papá conoce, que vos viviste y que él me refrescó en el último programa", contó Moreno.

"Se me presentó y me dijo: ´lo que usted dice Moreno, yo lo padecí. A pesar de esas mil familias, yo logré que mi hijo triunfara en la vida, pero lo logré solo para mi hijo. No lo conseguí para todos los hijos de este pueblo´", afirmo Moreno.