Alejandro Fantino le respondió a Jorge Rial sobre la supuesta interna en Intratables: "No le tengo miedo a nadie"

El flamante conductor de Intratables habló sobre los picantes tuits de Jorge Rial y la supuesta polémica alrededor de su llegada al programa de política.

El nuevo conductor de Intratables, Alejandro Fantino desmintió las supuestas internas en el magazine político de América TV tras la salida de Fabián Doman. Sobre los polémicos tuits del exconductor de TV Nostra en Twitter, Fantino no se tomó nada a pecho y aclaró su punto de vista y su relación con sus colegas en diálogo con La Nación.

Si bien, de un tiempo a esta parte, Jorge Rial se despachó contra los programas del canal de Grupo América, en el que se desempeñó durante más de 20 años, Alejandro Fantino no se hizo cargo de la supuesta polémica con Paulo Vilouta por la conducción de Intratables. Al tanto de los tuits del exconductor de Intrusos, el periodista deportivo le bajó el tono al asunto.

“Entiendo que es un juego, es parte de este show televisivo. Yo no soy cinturón negro de Twitter. Tengo la cuenta, tengo tres millones y medio de seguidores y la maneja un amigo”, arrancó el conductor en conversación con La Nación. “Cuando tengo que poner algo, lo pongo. Yo no creo que Rial lo haya hecho con mala energía o mala onda. El día que lo tome como bien picante, sabré contestar”, aclaró.

Resulta que antes de que Fantino se hiciera cargo de la conducción de Intratables, Jorge Rial replicó una noticia de Big Bang News que informaba sobre las supuestas internas en el magazine político de América TV para reemplazar a Fabián Doman. Sobre el posible conflicto con Paulo Vilouta, integrante del programa, el exconductor de Intrusos ironizó: "Cuando dos pelados se pelean por un peine".

“Si Rial tuitea eso, es hasta gracioso y hay que tomarlo así", propuso Fantino al respecto del improbable conflicto. "Muchos podrían decir: 'no le contestó a Rial porque le tiene miedo' y yo no le tengo miedo a nadie", sentenció ya que el conductor no respondió a la publicación del conductor de Argenzuela.

En este sentido, sobre la relación con Jorge Rial como excompañeros de canal, el conductor de Intratables aclaró: "El último tiempo lo crucé en el canal y nos saludamos bien. Hemos tenido algún intercambio de mensajes los últimos meses también". "Y ese tuit no lo tomé como una agresión”, cerró.