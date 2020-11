Alejandro Fantino ha transitado un duro momento en las últimas horas. El conductor de televisión vivió un triste momento al aire de América TV, cuando se enteró de la muerte de una persona que lo marcó a fuego en su vida, y sobre todo en su adolescencia. Mientras se encontraba analizando las novedades del coronavirus y de la vacuna, el también periodista de ESPN brindó un fuerte testimonio que dejó mudos a sus compañeros: "Era muy joven".

El episodio ocurrió mientras Fantino entrevistaba a Daniel Arroyo. El Ministro de Desarrollo Social de la Nación, quien tuvo COVID-19, advirtió sobre los peligros de la enfermedad y relató: "Tengo mucho contacto con gente que la ha pasado mal. No he sido asintomático, tuve síntomas leves. Hay que cuidarse". Luego, el periodista lo interrumpió e hizo un sorpresivo anuncio en pleno programa.

"Hoy se murió por coronavirus, se murió un tipo que por lo menos en mi zona y en Argentina fue un ídolo. A mí me paralizaba", expresó el conductor, quien se mostró triste y golpeado por la muerte de una persona que, sin lugar a dudas, admiró muchísimo cuando era joven.

La muerte por coronavirus que golpea a Fantino:

Mientras pidió un video a modo homenaje, Alejandro Fantino manifestó un sentido mensaje al aire de América TV: "Se murió Martillo Roldán. Tenía 63 años, era muy joven. Era un animal, un toro. Vivía en el campo, en Freyre (Provincia de Córdoba). Lo mató el virus. No pudo pelear como lo hizo en sus mejores épocas de boxeador en los '80. Los recontra c... a trompadas a Marvin 'Maravilla Hagler'. Lo rompió todo. En esa pelea terminó ganando Hagler, pero bueno... Se fue Martilo Roldán. Quería recordarlo y hacerle un homenaje".

"Miren lo que es esta enfermedad, mató a un gran campeón. Me acuerdo que cerraron el cine en San Francisco (Santa Fe) para ver la pelea. Yo estaba en la secundaria, en cuarto año", añadió el periodista de 49 años, quien siempre se autoproclamó fanático del boxeo en Argentina.

El sorpresivo anuncio de Fantino en la TV argentina:

Hace tan sólo unos días, el periodista anunció que dejará de hacer televisión: "Voy a contar esto porque con ustedes me relajo y me abro. Estoy estudiando una carrera universitaria previendo mi retiro, licenciatura en filosofía", apuntó. Al tiempo que contó su rutina con los estudios: "Esta mañana me levanté y estudié ocho horas. Y cada vez que me canso o me venzo digo: preparate porque este es tu retiro".

"Lo hago para dar clases, para leer, escribir, para dejar mi obra. Es mi retiro, sé que este trabajo que tengo con 49 años estoy feliz haciéndolo, pero cuando tenga 60 o 65 mi lugar va a ser el pensamiento desde la filosofía", agregó.