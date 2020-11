Carlos Tevez le puso los puntos a Alejandro Fantino. El conductor de ESPN FC reveló que le envió un picante mensaje de Whatsapp por celular que, sin dudas lo sorprendió. El delantero de Boca está bajo la lupa de todo el fútbol argentino: pese a que es ponderado por el gran nivel que viene teniendo en el equipo de Miguel Ángel Russo, vive horas muy duras debido a que su padre Segundo Tevez se encuentra en un grave estado de salud. Además, el domingo pasado, le dio una fuerte patada a Tomás Pochettino en la derrota por 1-0 ante Talleres.

Durante la edición del último programa, la mesa conducida por Fantino y que también está integrada por Oscar Ruggeri, Mariano Closs, Diego Latorre, Luciana Rubinska, Miguel Simón y Marcelo Benedetto, analizaron en detalle la situación de Tevez. ¿Está cerca del retiro? De acuerdo al conductor, el goleador del Xeneize tiene intenciones de hacerlo en el corto plazo.

Simón, que escuchó cada palabra que manifestó su compañero, le consultó: "Vos lo conocés... ¿Por qué estás mirando al retiro? Tevez tiene un problema familiar muy grave en la actualidad, que lo debe tener muy abocado y tiene objetivos muy cortos y concretos como para pensar en un retiro. ¿Por qué creés que él ya está mirando al día después?".

"Cuando en la cabeza ya tenés la idea del retiro, falta poco... Y Tevez ya tiene hace un año la idea de retirarse. Ya está... Ya está en otra etapa de su vida", le respondió, con seguridad, el periodista que lideró el programa Animales Sueltos, por América TV.

El picante mensaje que Carlos Tevez le respondió a Alejandro Fantino por WhatsApp:

Fantino reveló que le envió un mensaje de Whatsapp al atacante de Boca justo cuando se encontraba elogiándolo durante un programa de televisión: "El lunes pasado, le escribí a Tevez, mientras estábamos al aire. Es otra infidencia. Le escribí porque justo estábamos pidiéndolo para la Selección Argentina. Le dije: 'Charly, mirá: te estamos pidiendo para la Selección. Qué momento tenés'. ¿Qué me contestó? 'Dejame de romper las pelotas con eso. Dejame en paz'. Hay momentos que... No tenés más ganas. No tenés más ganas..."

Luego, Diego Latorre tomó la palabra y contradijo a Fantino: "No es el caso, para mí. Está pensando en el entrenamiento de mañana y en el partido de la Copa contra Inter". Pero el conductor le retrucó: "¿Y si pierde la Copa Libertadores con Boca y queda eliminado? ¿Qué plan tiene?". Y Gambeta coincidó: "Ahí sí..."

Fantino también reveló un diálogo que mantuvo con Fernando Gago antes de su retiro del fútbol:

El periodista relató que, pese a que lo cuestionó duramente durante varios años, logró recomponer el vínculo con Gago, quien hace pocos días anunció su retiro del fútbol: "Yo recuperé una relación con un jugador de fútbol al cual, en su momento, yo castigué. Me siento muy culposo por haberlo castigado. Le pido disculpas públicas y en la cara porque me equivoqué. Además de ser un muy buen pibe, es un crack como jugador, que fue Gago".

Cuál es el diálogo que mantuvo por celular: "Fernando vive cerca de mi casa. El sábado que jugó contra Gimnasia, me pongo a ver una carta, hacía calor. Le escribí y le dije: '¿Qué hacés jugando? No sabés la tarde y el sol que hay'. 'Ja, ja', me dijo. Se rió y días después se retiró. No se retiró por mí".