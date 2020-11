"Lloro en el entretiempo": el drama de Tevez

Carlos Tevez está pasando por un momento familiar muy complicado. El delantero de Boca tiene a su padre Segundo Tevez con una complicación de salud y se encuentra internado hace varios días. En agosto fue internado durante 45 días por haber contraído coronavirus. Tras haberse recuperado, volvió a sufrir una nueva complicación, aunque los motivos no trascendieron. Lo cierto es que el Apache se emocionó al hablar del drama que vive durante la entrevista que le brindó a ESPN tras el duelo que el Xeneize perdió 1-0 ante Talleres: "Lloro en el entretiempo".

Desde hace casi una semana, Tevez reveló que se encontraba pasando por un calvario familiar. Y luego del duelo de anoche en la Bombonera, en el que no pudo brillar y para colmo lo cuestionaron fuertemente por haberle dado una dura patada a Tomás Pochettino, el cuadro de salud de su padre parece no haber mejorado.

"Es muy duro, es muy duro. Tengo sensaciones muy complicadas. Por un tiempo estoy bien, en el entretiempo a veces uno se larga a llorar. Son momentos difíciles. No lo puedo explicar... Son momentos que uno no puede explicar...", reveló el Apache, quien sin dudas es la gran figura del equipo comandado por Miguel Ángel Russo.

Consultado por el cariño que los hinchas de Boca le manifiestan, y por la bandera que la barrabrava colgó en las tribunas de la Bombonera, Tevez sostuvo: "Me llena el alma. Los hinchas son los que me llenan el alma. Entrar a la cancha y ver esa bandera me infla el pecho, pero bueno. Lo importante es que estoy fuerte, eso es gracias a la gente de Boca y a mi familia".

Incluso, el goleador que vistió las camisetas de Manchester United, Manchester City, Juventus y la Selección Argentina dejó en claro que, si el fútbol no le estuviera dando satisfacciones, se hubiera quedado con su familia para afrontar mejor la compleja situación en torno a la salud de Segundo Tevez: "Si no estuviera disfrutando, ya estaría en mi casa".

La bandera que "La 12", barrabrava de Boca, le colgó a Tevez para apoyarlo por el estado de salud de su padre:

